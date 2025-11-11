Operations Planner | Jefferson Wells | Västerås
2025-11-11
Är du en driven och praktisk person som gillar att få saker att hända? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Operations Planner till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Västerås. Rollen är hands-on och innebär att du är ute i verksamheten och ser till att flöden fungerar. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ort: Västerås
Start: Snarast möjligt
Uppdragslängd: Till och med 2026-06-30
Om rollen
Som Operations Planner kommer du att ta ett helhetsansvar för våra externa flöden, inklusive underleverantörer, lego-leverantörer och externa lager. Rollen är operativ och kräver att du är närvarande i verksamheten och arbetar nära både interna och externa parter för att säkerställa smidiga flöden.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att inkludera:
* Skapa och implementera en logistisk struktur som möjliggör effektiva flöden mellan externa parter.
* Ta operativt ansvar för logistikhantering kopplat till externa lager och leverantörer.
* Koordinera och kommunicera med interna funktioner såsom planering, inköp och produktion.
* Säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid.
* Vara en "doer" som ser till att saker sker, inte bara planerar.
Om dig
Vi söker dig som är lösningsorienterad, praktisk och har ett starkt driv att få saker att hända. Du trivs med att arbeta mot tighta tidsplaner och har lätt för att kommunicera med olika delar av organisationen.
Vi ser gärna att du har:
* God vana att arbeta i Excel för analys och uppföljning.
* Erfarenhet av SAP eller förståelse för MRP/ERP-system.
* Förmåga att hantera och nyttja extern data.
* Flytande kunskaper i svenska och god förståelse för engelska.
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
