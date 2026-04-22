Operations Coordinator VDnära nyckelroll
2026-04-22
Lets Paint växer och vi söker nu en central nyckelperson som vill jobba nära VD och vara med och driva ett bolag i utveckling.
Det här är en VD-nära Operations-roll där du håller ihop vardagens flöden, skapar struktur och ser till att verksamheten rullar smidigt - med tempo, kvalitet och service i fokus.
Du är ofta första kontakten för:
målare
leverantörer
interna frågor
enklare kunddialoger'
Du tar emot kunder på kontoret, hanterar löpande administration, ekonomiunderlag, inköp och ser till att kontoret och organisationen känns professionell, trevlig och välorganiserad.
Kort sagt: du är spindeln i nätet - med omdöme, integritet och hög servicekänsla.
Vad du gör i rollen
VD-nära stöd & samordning
Avlastar VD i det operativa vardagsarbetet
Filtrerar och fångar upp frågor från målare och internt team
Hanterar delar av VD:s mejlinkorg enligt tydliga riktlinjer
Följer upp ärenden så inget glöms bort
Deltar vid möten vid behov och för minnesanteckningar
Ekonomi & administration
Samlar in och strukturerar kvitton, underlag och reseräkningar
Löpande dialog med redovisningsbyrå (Aspia)
Stöttar i enklare ekonomiska uppgifter enligt VD:s prioriteringar
Struktur, ISO & kvalitet
Operativt ansvar för ISO-arbetet i befintlig struktur
Håller ordning på dokument, versioner och rutiner
Arbetar med processer, checklistor och dokumentation
Uppdaterar (vårt interna system för målare)
Säkerställer att Let's Paint har ordning & reda i kvalitetsarbetet
Kontor, service & kultur
Ansvarar för att kontoret är rent, trivsamt och välkomnande
Veckovis kontorsstäd (dammsugning, sopor, toalett, diskmaskin m.m.)
Sköter inköp (förbrukning, fika, material, kiosken m.m.
Planerar och samordnar:
utbildningar
AW & teamaktiviteter
intern information
Hjälper till att sätta ihop KMA-pärmar till projekt
Inköp & praktiska uppgifter
Gör inköp i butik eller online enligt inköpsrutin
Sköter ärenden som post, hämtningar, returer och praktisk logistik
Kommunikation & bemötande
Kommunicerar varmt, tydligt och professionellt
Representerar VD i enklare dialoger
Säkerställer snabba svar och bra upplevelse för alla som kontaktar Let's Paint
Ser till att intern kommunikation verkligen går fram och förstås
Du:
gillar tempo och ansvar
tänker steget före och gillar struktur
har hög servicekänsla och energi
är lösningsorienterad och prestigelös
trivs i en bred roll där ingen dag ser likadan ut
har ordning och struktur som en superkraft
Gillar att lägga ut klipp och vara aktiv på sociala medier Kvalifikationer
Körkort B
Mycket god svenska i tal och skrift
God datorvana och digital förståelse
Hög integritet och gott omdöme
Klarar många parallella uppgifter
Positiv, samarbetsvillig och trygg
Meriterande
Liknande samordnande / service-nära roll
Erfarenhet av ekonomiunderlag
ISO, kvalitet eller dokumentstyrning
Bygg-, hantverks- eller servicebransch
Sociala medier
Syftet med rollen
Att vara en VD-nära nyckelperson som gör det möjligt för bolaget att växa hållbart, hålla hög kvalitet och ge både kunder och team en riktigt bra upplevelse - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: natalie@lets-paint.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lets Paint Måleri och Design Norrköping AB
(org.nr 559130-4273), https://www.lets-paint.se/
Fjärilsgatan 29 B
603 61 NORRKÖPING
)
603 61 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Lets Paint Måleri & Design Norrköping AB Kontakt
VD
