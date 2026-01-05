ÖoB i Tranås söker Ställföreträdande Varuhuschef
ÖoB AB Tranås / Chefsjobb / Tranås Visa alla chefsjobb i Tranås
2026-01-05
, Boxholm
, Ödeshög
, Kinda
, Mjölby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ÖoB AB Tranås i Tranås
Till ÖoB i Tranås söker vi nu en kundfokuserad och utvecklingsinriktad ställföreträdande varuhuschef för ett vikariat. Du har tidigare erfarenhet inom ledarskap och detaljhandel och vill fortsätta utvecklas i en dynamisk miljö.
Som ställföreträdande varuhuschef är du en del av varuhusets ledningsgrupp och arbetar nära varuhuschefen. Rollen är omväxlande och du har en viktig uppgift i att se till att den dagliga driften fungerar smidigt. Du bidrar till att skapa ordning och struktur, ser till att rätt saker sker vid rätt tidpunkt och i linje med ÖoB:s koncept. Du arbetar aktivt för att skapa en välkomnande och inspirerande miljö i varuhuset och har alltid kundens behov i centrum.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet från en ledande roll inom detaljhandeln, gärna som ställföreträdande butikschef eller avdelningsansvarig. Du har god förståelse för försäljning och drift och trivs i en miljö med högt tempo.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har förmåga att leda och motivera kollegor, skapa engagemang och bygga goda relationer.
Har ett starkt kundfokus och kan planera och prioritera när tempot är högt.
Kommunicerar tydligt och lyhört och löser problem snabbt när det behövs.
Du är självgående och ansvarstagande med en stark drivkraft att nå uppsatta mål och skapa resultat. Du är flexibel, stresstålig och serviceinriktad med känsla för ordning, struktur och det visuella uttrycket i varuhuset. Som person trivs du med att samarbeta och inspirera andra och du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö med engagemang och fokus på kunden.
Erfarenhet från ledande position inom detalj-/dagligvaruhandeln samt erfarenhet från stordrift är meriterande, men stor vikt kommer även läggas på dina personliga egenskaper.
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 30 tim/v med tillträde 2026-03-29. Vikariatet sträcker sig över ca 1 år. Arbetstiderna är varierande och inkluderar kväll och helg.
ÖoB är ett företag med starka värderingar där medarbetare drivs av utmaningar och trivs med ett omväxlande arbete i högt tempo. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas i en miljö där vi gör skillnad för våra kunder och skapar framgång tillsammans. I en ledande roll väntar ett spännande arbete med stora möjligheter att utvecklas.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-18. (Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi önskar din ansökan snarast.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
(org.nr 556439-8120)
Storgatan 21 (visa karta
)
573 32 TRANÅS Arbetsplats
ÖoB AB Tranås Jobbnummer
9669854