ÖoB i Falköping söker Ställföreträdande Varuhuschef
Öob Aktiebolag / Chefsjobb / Falköping Visa alla chefsjobb i Falköping
2026-07-15
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öob Aktiebolag i Falköping
, Kungsbacka
, Eda
, Strängnäs
, Lund
eller i hela Sverige
Till ÖoB i Falköping söker vi nu en kundfokuserad och utvecklingsinriktad ställföreträdande varuhuschef med erfarenhet av ledarskap och detaljhandel.
Som ställföreträdande varuhuschef är du en nyckelperson i varuhusets ledningsgrupp och arbetar nära varuhuschefen med ansvar för drift, försäljning och att skapa en positiv och utvecklande arbetsmiljö. Du är med och driver verksamheten framåt, både operativt och strategiskt.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som trivs med ett omväxlande arbete där tempot är högt och kundfokus är centralt. För att lyckas hos oss behöver du kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt, arbeta effektivt även under tidspress och snabbt ställa om när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som ställföreträdande varuhuschef (vice butikschef) eller motsvarande, och som har ambitionen att på sikt ta steget vidare mot rollen som varuhuschef. Du är en trygg och engagerad ledare som fungerar som en förebild för dina kollegor och motiveras av att utveckla både medarbetare och verksamhet.
Du är ansvarstagande, har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta med människor. Du har ett intresse för handel och ledarskap, och ser möjligheter i att växa med nya utmaningar. Rollen innebär många kontaktytor, vilket kräver god kommunikationsförmåga samt förmåga att planera och organisera ditt arbete.
Vi söker dig som är självgående och målinriktad, med drivkraft att bidra till försäljning, medarbetarutveckling och goda resultat, alltid i linje med ÖoBs koncept och arbetsmodell.
Vi värdesätter:
God samarbetsförmåga
Hög servicekänsla, både gentemot kunder och kollegor
Blick för det visuella i ett varuhus
Förmåga att se helheten i verksamheten
Erfarenhet från ledande position inom detalj- eller dagligvaruhandeln är meriterande, likaså erfarenhet av arbete i stordrift samt truckkort.
Stor vikt läggs även vid dina personliga egenskaper.
Tjänsten är tillsvidare, 30 tim/v med tillträde snarast. Arbetstiderna är varierande och inkluderar kväll och helg.
Hos oss har du chansen till ett riktigt spännande och utvecklingsinriktat arbete i ledande befattning där ÖoB kan erbjuda mycket stora utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. (Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi önskar din ansökan snarast.)
ÖoB är ett av Sveriges största lågprisvaruhus med nästan 100 varuhus runt om i landet och en årliga omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Sedan maj 2024 är vi en del av Europris, Norges största lågpriskedja. Tillsammans har vi omkring 370 varuhus i Sverige och Norge och en total omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Koncernen är noterad på Oslobörsen.
På ÖoB vill vi mer än att bara sälja produkter till bra priser. Vi vill skapa positiva kundupplevelser där service, kvalitet och omtanke går hand i hand med våra konkurrenskraftiga priser. För oss handlar det om att bygga långsiktiga relationer med kunder som alltid kan lita på att vi håller vad vi lovar.
Hos oss får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där kundnytta, engagemang och handlingskraft står i centrum. Vi värdesätter att du tar initiativ och vill utvecklas och erbjuder en arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Vi har stora ambitioner och framåtanda och vi vill växa tillsammans med dig.
Välkommen till ÖoB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ÖoB Aktiebolag
(org.nr 556439-8120)
999 99 FALKÖPING Arbetsplats
ÖoB i Falköping Jobbnummer
10003715