Onsitetekniker
2026-05-26
Gillar du att kombinera teknik, problemlösning och service i en varierad vardag? Trivs du i en roll där du får hjälpa användare och lösa allt från supportärenden till mer tekniska utmaningar? Då kan detta vara rollen för dig.
Vi söker nu en Onsitetekniker till en kund i Stockholm där du blir en viktig del av ett engagerat IT-supportteam. Här får du arbeta nära användarna och hjälpa till med allt från Microsoft 365 och Teams till datorer, skrivare och konferensrum, både på plats och via fjärrstyrning till andra kontor.Publiceringsdatum2026-05-26Arbetsuppgifter
Hantera 1st och 2nd line supportärenden via telefon, mail, serviceportal och onsite
Ge support och administration inom Microsoft 365 och Exchange
Hjälpa användare med Teams, OneDrive, Outlook, konferensrum och annan IT-utrustning
Hantera konton och behörigheter
Samarbeta med olika delar av verksamheten och externa leverantörer
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av IT-support och Microsoft 365
Är tekniskt kunnig och gillar att lösa problem snabbt och effektivt
Har eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet
Är social, serviceinriktad och trivs med många kontaktytor
Tar eget ansvar och gillar att få saker att fungera
Här får du en roll där du verkligen gör skillnad i användarnas vardag samtidigt som du utvecklas tekniskt i en modern IT-miljö.
Start: Omgående start med hänsyn till uppsägningstid. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare
Placeringsort: Stockholm
Ansökan: Intervjuer sker löpande och tillsättning sker vid rätt match
Vad vi står för: Vi på Camai erbjuder ett av marknadens branschledande anställningsvillkor med stor frihet som ledord. Vi drivs av att hitta det bästa uppdraget för våra medarbetare. Det roligaste som finns är att hitta en perfekt matchning mellan konsult och kund. Vi vet att alla har ett drömarbete, och vi är ett tight entreprenörsdrivet team som arbetar för att se till att du tycker att det är roligt att gå till jobbet, varje dag. Vi tror att kompetenta människor dras till varandra och vill jobba med likasinnade i spännande kunduppdrag.
Vi har en av marknadens mest förmånliga ersättningsmodell anpassad för en modern konsultorganisation med mycket frihet. Vi har helt enkelt kul tillsammans!
Varför ska du välja oss? Med många års erfarenhet i konsultbranschen har vi valt våra tre värdeord med omsorg; kommunikation, ambition och balans. För att lyckas tror vi att våra medarbetare får vara med och forma sitt arbete efter prioriteringar och intresse i livet. Med din ambition och rätt verktyg från oss ser vi till att du utvecklas och samtidigt belönas på vägen.
Hoppas att du vill vara en del av vår fortsatta tillväxt! Så ansöker du
