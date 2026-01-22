Onsite-tekniker Lund
2026-01-22
Ort: Lund - på plats
Yrkesroll / Titel
Onsite IT-support
Kort sammanfattning av rollen
Till en av våra kunder söker vi nu en serviceinriktad och självgående konsult inom onsite IT-support för arbete i en verksamhetskritisk miljö. Rollen innebär daglig närvaro nära användarna med ansvar för att säkerställa en stabil och fungerande IT-arbetsplats. Uppdraget är på heltid och kräver fysisk närvaro på kundens kontor i Lund.
Ge teknisk support på plats när fjärrsupport inte är tillräcklig
Installera, konfigurera och leverera datorer, telefoner och annan klientnära IT-utrustning
Felsöka och åtgärda problem i klientmiljöer, kringutrustning och konferensrum
Hantera skrivare och mötesteknik
Arbeta med systematisk felsökning vid incidenter och störningar
Dokumentera ärenden och lösningar i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas
Stötta kollegor på andra orter vid större incidenter eller säkerhetsrelaterade händelser
Säkerställa hög kvalitet i den lokala onsite-leveransen
Obligatoriska krav
Erfarenhet av arbete inom onsite IT-support eller motsvarande användarnära IT-roll
God förmåga att arbeta strukturerat med felsökning i klientmiljöer
Vana att dokumentera ärenden och arbeta i ärendehanteringssystem
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Möjlighet och vilja att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande regelverk
Meriterande / önskvärda kompetenser
Erfarenhet av arbete i större organisationer med komplexa IT-miljöer
Tidigare arbete med prioriterade eller tidskritiska supportärenden
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande av användare
Omfattning och anställningsform
Heltid, konsultuppdrag
Startdatum och uppdragslängd
Start omkring slutet av mars 2026
Uppdragets längd sträcker sig till omkring september 2026
Om TechServices IT
TechServices IT AB levererar IT-tjänster, support och tekniska lösningar till företag och organisationer i hela Sverige. Vi arbetar nära våra kunder och våra konsulter för att säkerställa hög kvalitet, stabil leverans och långsiktiga samarbeten.
Om intresse finns, skicka din ansökan till rekrytering@techservicesit.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Onsite-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TechServices IT Modica AB
