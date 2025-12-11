Onsite-tekniker
2025-12-11
Vi söker en serviceinriktad Onsite-tekniker som vill bidra till en stabil och effektiv IT-miljö hos vår kund i Järfälla/Solna. Som konsult via Poolia blir du en viktig del av teamet som säkerställer att slutanvändarna får bästa möjliga support och upplevelse.

Om tjänsten
Du arbetar nära användarna på plats och ansvarar för att IT-miljön fungerar smidigt - från datorer och skrivare till konferensrumslösningar. Rollen kräver ett lösningsorienterat och kundfokuserat förhållningssätt, där du hjälper kollegor med allt från installationer till akuta VIP-ärenden.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Onsite-support och problemlösning där fjärrstyrning inte räcker
• Installation och leverans av datorer och IT-hårdvara
• Dokumentation i ärendehanteringssystem
• Support av konferensrum och skrivare
• Samarbete vid driftstörningar och säkerhetsincidenter
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av IT-support i komplexa miljöer
• Är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
• Har B-körkort (krav)
Urvalet sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
