Onsite Support Technician
Soros Consulting AB
2025-09-23
Vi på Soros Consulting arbetar nära både privata och offentliga aktörer och skapar värde genom att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi tror på långsiktiga samarbeten och erbjuder erfarna konsulter möjligheten att utvecklas i spännande och meningsfulla projekt.
Nu söker vi en Onsite Support Technician till ett uppdrag i Järfälla.
Om uppdraget
I denna roll blir du en viktig del av teamet som hanterar klientnära IT-stöd. Du kommer att:
Installera, leverera och koppla in datorer och annan klientnära hårdvara.
Lösa problem som kräver fysisk närvaro på plats.
Bidra till en hög servicenivå och smidiga IT-leveranser.
1-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Erfarenhet av att arbeta med klientnära IT-stöd.
Ett coachande mindset och känsla för service.
Flexibilitet och prestigelöshet i ditt arbetssätt.
Omfattning & villkor
Plats: Järfälla
Omfattning: Heltid
Startdatum: 1 november 2025
Slutdatum: 31 oktober 2026
Option på förlängning: Ja
Säkerhetsprövning krävs i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen.
Detta är ett heltidsjobb.
