One position of Interpreter/Secretary
2025-10-11
Description of Duties:
Daily translation of documents from Swedish to English for official purpose and social media.
Monitoring Swedish news, debates, press briefings, conventions etc. and prepare reports in English.
Responding to emails, telephonic queries, and other administrative work assigned from time to time.
Essential Qualifications:
University graduate degree
Fluent in Swedish and English (Reading, Writing & Speaking).
Computer literacy in standard software application (Ms. Office, power point etc.)
At least 2 years experience in a field relevant to the job description would be desirable
Intercultural competence and pro-active approach.
Strong management capability and ability to prioritize and deal with multiple tasks .
Working Hours:
Full time job. 0900 - 1730 hrs, Monday to Friday.
The applicant should be able to perform duties on evenings/weekends, if required.
The applicant must carry a valid work permit.
Embassy does not sponsor any kind of Work visa.
Pay scale: Starting SEK 25,500 per month.
Status: Contractual local employee in the Embassy of India.
Interested candidates may email their CV in English to admn1.stockholm@mea.gov.in
latest by Friday, 24 October 2025. Så ansöker du
