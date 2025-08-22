Omvårdnadschef till Kardiologen
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Huddinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av Hjärt-Kärlcentrum där utvecklingen går snabbt framåt och tillsammans med oss fortsätta vår utvecklingsresa mot framtidens vård? Nu söker vi på kardiologen en omvårdnadschef till vår verksamhet i Huddinge.
Välkommen till oss!
Du erbjuds
Olika insatser för att du som chef, oavsett erfarenhet, ska få möjlighet att utveckla dig själv både som medarbetare och i din chefsroll.
Chefsintroduktion som syftar till att skapa förutsättningar för att du som ny chef ska känna dig trygg, trivas och snabbt komma in, förstå och kunna leverera i din chef- och ledarroll. Introduktionen anpassas såklart efter dina eventuella tidigare erfarenheter och kompetenser.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-08-22Om tjänsten
Vi bedriver högspecialiserad hjärtsjukvård med inriktning mot ischemi, bradyarytmi, takyarytmi, kranskärl, hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdom. Medarbetargruppen består av både sjuksköterskor och undersköterskor. I teamen kring patienten arbetar även andra professioner såsom läkare och fysioterapeuter i nära samarbete kring våra patienter. Den gemensamma vårdenheten i Huddinge består av tre vårdytor, HIA, Kardiologi 1 som är en elektiv veckovårdsavdelning samt Kardiologi 2 som är en akut slutenvårdsavdelning.
Du kommer att arbete i nära samarbete med två omvårdnadschefskollegor där du och dina kollegor tar gemensamt ansvar för de uppgifterna som ingår i en chefsposition. Det omfattar uppgifter som kvalitets-, personal- och ekonomifrågor samt för att bereda goda möjligheter för utveckling, utbildning och klinisk forskning. Ni kommer tillsammans coacha och skapa förutsättningar för att utveckla medarbetarna.
Du kommer att ingå i ledningsgruppen för omvårdnadsområde Hjärta och Kärl där du samarbetar med övriga omvårdnadschefer. Bra samarbete och arbetsklimat är viktigt för oss och vi samverkar över gränserna där helhetssynen och förståelsen för helheten är viktigt. Ni rapporterar till samma överordnade nivå inom organisationen.
Tjänsten som omvårdnadschef är kopplad till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef på Karolinska Universitetssjukhuset här.
Vi söker dig som
Som person är du nyfiken på och intresserad av nya vårdformer. Du kommer med idéer och nya angreppsätt och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Utöver det tror vi även att du har ett intresse för AI och hur AI kan bidra till utveckling av framtidens vård.
Dessutom söker vi dig som:
Leder och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du tror på medarbetares kompetens och skapar engagemang och delaktighet.
Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
Tar ansvar för att driva och utveckla ditt område, befattning och profession.
Har helhetsperspektiv vilket innebär att du tar ansvar för att utveckla den helhet du är en del av.
Tar ansvar för din egen utveckling och vilka förutsättningar som krävs. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Flerårig klinisk erfarenhet
Meriterande:
Magisterexamen och eller ledarskapsutbildning
Erfarenhet av ledings- och förbättringsarbete
Erfarenhet av roll med personalansvar
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, , CR- Tema Hjärta kärl och neuro Kontakt
Josefine Warring 073-6994945 Jobbnummer
9470291