Omvårdnadsassistenter och undersköterskor till sommarvikariat 100 A
Region Uppsala / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-02-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Endokrina onkologen är en avdelning inom verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar som finns i lokaler i 100-huset. På 100 A vårdar vi patienter med både onkologiska och onkologisk-endokrinologiska tumörsjukdomar. Hit kommer patienter för utredning, undersökningar och olika behandlingar från hela Sverige och några från Europa. Vi har både akut och elektivt intag och vårdtiderna för våra patienter skiljer sig från någon dag upp till några veckor. Hos oss kommer du att få ett varierande arbete där du får kombinera basal omvårdnad med viss akutsjukvård. Vi kan erbjuda en intressant och trevlig arbetsplats där du kommer lära dig massor om olika cancersjukdomar och patienterna vi vårdar här.
Ditt uppdrag
Som undersköterska ansvarar du för den basala omvårdnaden. Du observerar, bedömer och utför god basal omvårdnad. I din arbetsroll får du även möjlighet att erhålla delegering i bland annat venprovstagning, administrering av sondmat, skötsel av dränage samt sätta KAD.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, sjuksköterskestudent som gått klart termin 3 eller läkarstudent som gått klart termin 6. Du har god kunskap och färdighet i den basala omvårdnaden. Du har även god datavana och det är meriterande om du kan journalsystemet Cosmic.
Är du sjuksköterskestudent och klar med termin 4, finns möjlighet att alternera mellan undersköterskejobb och omvårdnadsassistent, där du som omvårdnadsassistent får utföra sjuksköterskeuppgifter. Omvårdnadsassistent anställs med befattning biträde. Arbetsuppgifter som omvårdnadsassistenten kan arbeta med är sedvanliga undersköterskeuppgifter samt att assistera legitimerad sjuksköterska i hens arbete. Omvårdnadsassistenten arbetar alltid under handledning av legitimerad sjuksköterska. Exempel på möjliga uppgifter under handledning är inskrivning planerad/jourfallspatient, utskrivningssamtal, dokumentation i Cosmic, perifer samt central provtagning, delta i rondarbete, samordningsfunktion, utföra riskbedömningar och åtgärder, PVK-sättning, EKG, administrering av läkemedel. Vissa uppgifter kräver delegering och detta genomförs i möjligaste mån under inskolning men även fortlöpande under vikariatet.
Din kompetens
Variationen i arbetet gör att du som söker skall vara flexibel, ansvarsfull och kunna ställa om till akuta situationer samt vara bredd att hoppa in där det behövs. Vara positiv till nya utmaningar, kunna samarbeta med alla yrkeskategorier, passa tider och ta egna initiativ när det kommer till patientens omvårdnad. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi önskar att du visar engagemang i att ta flertalet delegering för att kunna utföra relevanta arbetsuppgifter för vår avdelning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett sommarvikariat mellan perioden vecka 24-33 på hel eller deltid, med möjlighet till timanställning senare. Vi ser gärna att du jobbar samtliga veckor alternativt i period 1 (vecka 26-29) eller period 2 (vecka 30-33), du kan även jobba båda perioderna. Introduktion schemaläggs före start av perioderna, men diskuteras under intervjun. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Catharina Nina Lundberg, maila gärna till catharina.lundberg@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Sofie Wirén, sofie.wiren@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Louise Blom, louise.blom@akademiska.se
Fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS196/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9717978