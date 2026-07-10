Omsorgsförare
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2026-07-10
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Omsorgsförare
Vi söker dig som vill arbeta som omsorgsförare hos Svarsvik Trafik och Transport AB. Vi utför uppdrag för Samtrans Omsorgsresor.
Arbetsuppgifter
Som omsorgsförare bidrar du till att hjälpa människor som inte har möjlighet att nyttja den allmänna kollektivtrafiken. Det kan vara resor till och från sjukhus, skola, arbete och aktiviteter. Det kan också handla om resenärer med sjukdom eller funktionsvariationer.
Under arbetsdagen utför du rullstolstaxi, sjukresor, färdtjänst och skolresor.
Som omsorgsförare kommer du att genomgå en certifieringsutbildning så du är väl förberedd för ditt arbete.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarsfull och engagerad och kan ge våra resenärer omsorg med hög kvalitet.
Vi önskar att du är en person med driv och tar ansvar för ditt arbete. Det är också viktigt att du har stort tålamod och ger bra service, även i stressade situationer.
Du bör ha god lokalkännedom inom Stockholmsområdet och gilla att köra.
Krav är:
B-körkort i minst två år och god körvana
Taxiförarlegitimation (TFL)
Behärska det svenska språket i tal och skrift
Meriterande är:
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete.
Samtrans Certifieringsutbildning
Om arbetsplatsen
Svarsvik trafik och Transport AB är ett åkeri som utför uppdrag för Samtrans Omsorgsresor.Publiceringsdatum2026-07-10Anställningsvillkor
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Anställningsform
Heltid, med sex månaders provanställning.
Vi söker även timvikarier.
Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
e-post
E-post: jobb@svarsvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Omsorgsförare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svarsvik Trafik Och Transport AB
(org.nr 556628-0276)
Fagerstgatan 19B (visa karta
)
163 53 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Personalchef
Zoran Jovanovic zoran@svarsvik.se 073-688 67 50 Jobbnummer
9999196