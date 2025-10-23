Omsorgsassistenter till Bemanningsenheten
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Du kommer få arbeta på olika arbetsplatser till exempel gruppbostad, boendestöd, korttidsverksamhet och personlig assistans. Våra bemanningspoolare arbetar inom omsorg funktionsnedsättning.
Att jobba som poolare inom omsorgfunktionsnedsättning ställer krav på att du kan vara självgående, ta egna initiativ och vara lyhörd mot de arbetsgrupper du arbetar i. Då du kommer arbeta i flera olika arbetsgrupper behöver du ha ett professionellt förhållningssätt, som innefattar bland annat ödmjukhet, tålamod och flexibilitet.
Som medarbetare i bemanningspoolen väljer du din sysselsättningsgrad och planerar vilka tider som du vill jobba. Dy lägger lägger dig tillgänglig i TimeCare Pool och blir bokad efter enheteternas behov. Det kan blir bokningar och ombokningar med kort varsel och det är viktigt att du är bekväm med det. På vissa arbetsplatser förekommer journatt.
För att trivas i rollen som poolare är det viktigt att du har en god planerings och samarbetsförmåga. Arbetet kräver stor flexibilitet och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din förmåga att samarbeta med andra.
Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård och omsorgsyrket och hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare.Kvalifikationer
För att bli aktuell för tjänsten krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp. Vi ser gärna att du har utbildning med fördjupning mot omsorg funktionsnedsättning. Vi söker dig som har god erfarenhet och kunskap kring intellektuell funktionsnedsättning, autism och/eller fysiska funktionsvariationer. Tidigare erfarenheter inom omsorg funktionsnedsättning är meriterande.
Arbetet kräver en stor flexibilitet och att kunna jobba självständigt. I arbetet träffar du många olika omsorgstagare och personal eftersom du jobbar i en poolorganisation. Därför är det viktigt med professionellt bemötande mot både omsorgstagare och kollegor då man bör smälta in i arbetsgrupperna och inte föra vidare information från andra arbetsplatser.
Det ställs krav på att själv finna den information man behöver för att kunna utföra arbetet. Intresse av schemaläggning är en fördel då du själv ser till att du följer de rutiner och rekommendationer vi har när du planerar ditt schema. Du kommer använda dator/telefon mycket i samband med PS, Lifecare, TimeCare Pool, SMS och mejl. I arbetet behöver du dokumentera kring det arbete du utför, det är därför viktigt att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du måste ha körkort och tillgång till bil.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
Ersättning
