Omsorgsassistent på Elvbacken - Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen - Apotekarjobb i Oskarshamn

Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen / Apotekarjobb / Oskarshamn2021-04-08Varmt välkommen till Oskarshamns kommun!Med havet som fond och skogen runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.Att jobben finns här gör boendefrågan till en av våra viktigaste utmaningar och just nu ser vi flera spännande bostadsprojekt växa fram - en spännande satsning som knyter samman hamnområdet med stadskärnan och ytterligare förstärker den unika kopplingen mellan hav och land.Nya boenden ger ännu mer liv till en redan levande stadskärna, med ett varierat utbud av butiker och service i en vacker miljö, samtidigt som vi ser staden växa även i utkanterna, med flera nya handelsområden.Det blomstrande förenings- och kulturlivet gör oss till en evenemangsstad att räkna med i framtiden. Vare sig det gäller prestationerna på idrottsarenan eller upplevelserna på scenen.Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger dig alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.Elvbacken är en LSS-gruppbostad för äldre personer med olika funktionsnedsättningar och multihandikapp. Boendet består av 8 lägenheter med tillhörande vardagsrum och kök som gemensamt utrymme. Elvbacken är beläget i Fårbos bostadsområde med närhet till livsmedelsaffär och härliga grönområden. Hos oss står det personliga bemötandet i fokus. Värderingar som omtanke, professionalism, engagemang och nytänkande är ledstjärnor i vår vardag.2021-04-08Som omsorgsassistent är du direkt underställd enhetschefen och du verkställer omsorgs- och serviceinsatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose våra brukares behov av omsorg, vård och bemötande. Du ingår i en arbetsgrupp på 8 dagpersonal och 3 nattpersonal.Arbetet som omsorgsassistent på Elvbacken innebär att du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter där omvårdnad utgör den största. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Du kommer arbeta med individuellt utformade genomförandeplaner där du utifrån behov ger stöd, service och omvårdnad till boende i sina lägenheter. Du hjälper dessutom till med bland annat fritidsaktiviteter, matlagning, bilkörning och hushållsarbete. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande då vi anser att det är ett sätt som är framgångsrikt.Elvbacken har ett nära samarbete med sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Som omsorgsassistent deltar du i verksamhetsutveckling, kvalitetssäkring och kompetensutveckling tillsammans med dina kollegor och chef.Du som söker är utbildad undersköterska. Meriterande är om du även är utbildad med inriktning mot personer med funktionsnedsättning och/eller har arbetslivserfarenhet av målgruppen. Du har förmåga att arbeta strukturerat och organiserat. Du är noggrann och mån om att leva upp till mål och kvalitetsstandard. B-körkort är ett krav.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, för oss är det viktigt att du är:trygg i dig själv och i din yrkesrollflexibel och stresståligen social lagspelare som har lätt för att bygga relationertydlig i din kommunikation och kan formulera dig väl i både tal och skrift på svenska.Löpande rekrytering kan komma att användas så välkommen in med din ansökan redan idag.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.Vi har rökfri arbetstid.Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.Varaktighet, arbetstidHeltid. 93% Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt ök. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-29Oskarshamns kommun, Socialförvaltningen5678557