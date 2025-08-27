Områdeschef inom grundskolan
Linköpings kommun / Pedagogchefsjobb / Linköping Visa alla pedagogchefsjobb i Linköping
2025-08-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som områdeschef har du det samlade verksamhetsansvaret för förskoleklass, grundskola och fritidshem i område sydost och ledningsansvaret över områdets rektorer. Du ansvarar för att stödja och coacha rektorer samt följa upp områdets skolors resultat avseende kvalitet, måluppfyllelse, personalförsörjning och ekonomi. Du ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet och följa upp, utvärdera, analysera resultat samt identifiera utvecklingsområden tillsammans med rektorer. Vidare ansvarar du för arbetsmiljöuppgifter och att arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt samt bereda ärenden och samverka med fackliga organisationer avseende det egna området.
I uppdraget ingår också att aktivt bidra till avdelningens övergripande utveckling, att kunna företräda avdelningen som helhet internt och externt samt att främja öppenhet, kommunikation och samarbete. Du har en viktig roll i att bistå avdelningschefen genom styrning, ledning, planering och uppföljning gällande avdelningens verksamhet. Vidare säkerställer du att verksamheten bedrivs inom ekonomiska ramar och ditt uppdrag utvärderas utifrån ekonomi, personal, verksamhet och ledarskap.
Din arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för Linköpings kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning. Tjänsten är placerad under avdelning grundskola som ansvarar för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem. Avdelningen är organiserad i fyra områden som består av två områden för årskurs f-6 område nordväst och sydost, där denna tjänst är riktad mot område sydost, ett område för åk 7-9 och ett område för special- och stödverksamhet där anpassad grundskola, resursskolor och verksamhetsnära stöd finns organiserat. Varje område leds av en områdeschef.
Du tillhör en ledningsgrupp bestående av områdeschefer som leds av avdelningschefen.
Ni arbetar med strategiska utvecklingsfrågor, men diskuterar även frågor utifrån respektive verksamhet. "Skolutveckling från mitten" är den skolutvecklingsmodell vi jobbar utifrån.
Tjänsten är placerad på det centrala förvaltningskontoret.
Du som söker
Vi söker dig som har en pedagogisk högskoleexamen och genomfört rektorsutbildningen. Du har arbetslivserfarenhet som rektor i grundskolan och det är meriterande om du har erfarenhet av att leda chefer och leda processer. Vi ser gärna att du har arbetat i en politiskt styrd organisation.
God svenska i tal och skrift är nödvändigt för att kunna nå ut med budskap i verksamheten och ha förmågan att dokumentera. Vidare är du förtrogen med grundskolans läroplan och andra styrdokument. Området sträcker sig över landsbygden vilket ställer krav på körkort B.
Ditt chefskap kännetecknas av din förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring verksamheten. Du har ett helhetsperspektiv och ser hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Att samarbeta och samverka är en naturlig del i uppdraget och vi ser det som en självklarhet att du kan samarbeta och skapa kontakter och underhålla relationer. Vidare att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har en realistisk tro på din egen förmåga och skiljer på det personliga och det professionella samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Du besitter förmågan att analysera och bryta ner problem i sina beståndsdelar för att lösa dem och visar gott omdöme i avvägningar och prioriteringar. Vid förändrade omständigheter så förväntar vi oss att du kan se möjligheterna i förändringarna och har förmågan att anpassa dig samt att du arbetar mot mål och kan förändra din inriktning när målen ändrar sig.
Urval påbörjas efter sista ansökningsdag och i denna rekrytering använder vi oss av personlighet- och problemlösningstester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommet
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15718
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9478686