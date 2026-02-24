Områdeschef inköp och logistik - Ringhals
2026-02-24
Företagsbeskrivning
Ringhals kärnkraftverk levererar fossilfri el varje dag, året runt. Vi har mer än 40 års erfarenhet av elproduktion. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss. Därför ser vi individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du ta en ledande roll i en samhällsviktig verksamhet och samtidigt bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Ta chansen att leda Ringhals arbete inom inköp och logistik!
Som områdeschef för inköp och logistik på Ringhals erbjuds du en strategiskt viktig och central roll i en samhällskritisk verksamhet. Du har det övergripande ansvaret för att vidareutveckla och stärka arbetet inom inköp, leverantörsutveckling, materialplanering och logistik.
Genom att leda verksamheten tillsammans med chefer som rapporterar till dig säkerställer du affärsmässiga, effektiva och kvalitetssäkrade arbetssätt som möter såväl interna som externa krav. Ditt ledarskap har en direkt påverkan på Ringhals konkurrenskraft och bidrar till långsiktig stabilitet och framgång.
Om tjänsten
I rollen ansvarar du för att utveckla och styra Ringhals inköps- och logistikarbete, med fokus på effektiva processer, kostnadsoptimering och välfungerande flöden. Uppdraget spänner över hela området, från upphandling och leverantörsutveckling till materialplanering, lagerverksamhet, gemensamma förråd, interna transporter samt tull- och speditionsfrågor.
Du företräder Ringhals inom Vattenfallkoncernens affärsområde Generation där du ingår i inköpsledningsgruppen och deltar i förhandlingar, affärstvister och strategiska leverantörsdialoger. Rollen innebär också strukturerat arbete med mål, nyckeltal, trender och uppföljning för att säkerställa hög kvalitet i analyser och beslutsunderlag.
Kravspecifikation
Högskole- eller civilingenjörsexamen, kombinerad med erkänd certifiering inom inköp utfärdad av Sveriges inköps- och logistikförbund (EC SILF-certifiering) eller internationell MBA inom inköp
Fördjupad kompetens inom inköp, upphandling, leverantörsutveckling
Minst fem års erfarenhet av strategiskt inköp i ledande roll
Erfarenhet av att leda chefer och utveckla organisationer
Erfarenhet av internationellt inköpsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Du är en trygg, tydlig och engagerad ledare som driver både strategisk utveckling och operativ verksamhet. Du är affärsdriven, analytisk och har lätt för att skapa helhetsperspektiv i en komplex miljö.
Samarbete är centralt. Du bygger starka relationer och kommunicerar professionellt på alla nivåer. Du kommer exempelvis att ha nära samarbete med Ringhals linjeorganisationer samt regelbundna kontakter med leverantörer och branschaktörer, både nationellt och internationellt. Du representerar Ringhals i koncernforum och i större affärs- och förhandlingssituationer.
Ytterligare information
Placering: Ringhals
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.Publiceringsdatum2026-02-24Kontakt
För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Daniel Ottosson. Fackliga representanter är Patrik Andersson - Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna och Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås via växel, 0340-66 70 00.
Vill du vara med och forma framtidens inköp och logistik på Ringhals? Sök då tjänsten idag!
Välkommen med din ansökan via vår annons på Vattenfalls karriärsidor senast 29 mars, 2026. Du söker tjänsten genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ett uppdaterat CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Inom den här rekryteringsprocesser kommer tester att ingå. För frågor om din ansökan eller rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Ingela Skoog, ingela.skoog@vattenfall.com
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här https://careers.vattenfall.com/se/sv/mangfald-jamstalldhet-inkludering
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
