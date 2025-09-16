Områdeschef i grundskolan
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Luleå Visa alla pedagogchefsjobb i Luleå
2025-09-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun omsätter ca 2 miljarder per år och har ca 3000 anställda. Förvaltningen ansvarar för kommunens förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Uppdraget är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten.
Grundskolan och den anpassade grundskolan är organiserad i tre områden med varsin områdeschef och en skolchef:
• Gammelstad-Råneå-Sunderbyn
• Hertsön-Örnäset-Björkskatan
• Centrum-Notviken-Bergnäset
Nu söker vi en modig ledare till vårt chefsteam som med utgångspunkt i ett tillitsbaserat förhållningssätt vågar prova nya vägar och arbetssätt. Vill du vara med och spela roll som områdeschef i grundskolan? Då är du välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
En områdeschef för grundskolan i Luleå är en ledare inom skolväsendet som har det övergripande ansvaret för ett visst antal grundskolor. Rollen innebär att leda och utveckla skolorna och rektorerna i sitt område, säkerställa kvalitet i undervisningen och hantera personal och resurser för att uppnå de pedagogiska och ekonomiska målen. Genom ett engagerat och tryggt ledarskap skapar du förutsättningar för en arbetskultur där rektorer ges möjlighet att både trivas och utvecklas. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta inom skolverksamhet samt slutfört rektorsprogrammet. Vi ser att du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta som chef.
Det är meriterande för rollen om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi ser att du som person har följande egenskaper:
• Trygg
• Relationsskapande
• Lösningsorienterad
• Ledarskapsförmåga
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att behöva visa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275906". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Skolchef
Louice Stridsman 0920-453000 Jobbnummer
9511091