Områdesansvarig Nätplanering
2025-11-14
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjning.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
I rollen som områdesansvarig Kraftnätanalys syd kommer du att identifiera och strukturera behov av överföringskapacitet samt leda, planera och fördela arbetet med nätanalyser inom område Syd. Du kommer att informera reinvesteringsplanerare och kundansvariga för anslutningsärende om pågående nyanslutningsärenden och nätutredningar. Vidare innebär rollen att identifiera och strukturera nya kapacitetsbehov och i samråd med enhetschefen initiera nya nätutredningar. Områdesansvarig är den huvudsakliga kontaktytan mot nätplanerare hos de regionnätsbolag och andra aktörer som ansluter till stamnätet i område syd. I undersökningar samarbetar du med expertis från olika delar av Svenska kraftnät och stöttar enhetens analytiker i planering och prioritering och analysarbete i undersökningar samt utför vid sidan av detta också en del egna analyser.
Sektionen nätutveckling på Svenska kraftnät är central för samhällets elektrifiering och det kommer därför finnas goda möjligheter att påverka och utveckla de arbetsprocesser och analysmetoder som möjliggör den elnätsutbyggnad som sätter takten för energiomställningen. Det finns idag ett stort intresse för Svenska kraftnäts nätplanerings- och utredningsverksamhet och det är många saker som pågår parallellt. Du kommer även att få stora möjligheter att utveckla ditt ledarskap då en del av rollen är att leda ett team.
Du kommer att tillhöra enheten Kraftnätanalys Syd som har ansvar för att utforma och utveckla kraftsystemet utifrån Svenska kraftnäts roll som nätägare och möta omvärldens behov av nätkapacitet i södra Sverige. Enheten består idag av nio medarbetare som arbetar som kraftsystemspecialister och områdesansvarig, och som är placerade på våra olika kontor. Vi värdesätter respekt mot varandra, nyfikenhet, öppenhet och visar varandra omsorg. Vi har en stark sammanhållning på enheten och hjälper varandra samt utbyter erfarenheter mellan varandra.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med god struktur och förmåga att planera och organisera både ditt och andras arbete på ett effektivt sätt. Du trivs i samarbete med andra, bidrar till ett positivt arbetsklimat och har lätt för att kommunicera och bygga relationer. Du är stabil och trygg i dig själv, vilket gör att du behåller lugnet även i utmanande situationer. Dessutom har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt - du ser möjligheter snarare än hinder och tar initiativ för att driva arbetet framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du civilingenjör- eller masterexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft eller energi alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt. Du har även:
• minst fem års arbetslivserfarenhet av kraftsystemanalys
• erfarenhet av att leda team
• praktisk erfarenhet av krafsystemanalys i PSS/E
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Sundsvall, Sollefteå eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor förekommer några gånger om året, huvudsakligen i Sverige
• Sista ansökningsdag 5 december 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Ann Helen Ejdervik, tel. nr. 010-350 91 82, och vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Karin Segerholm, tel. nr. 010-475 99 77. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
