O'Learys Vänersborg söker kock/köksbiträde
Kock hos O'Learys Vänersborg
Om tjänsten: Vi söker nu en erfaren och engagerad kock som vill vara en del av vårt dynamiska team på O'Learys Vänersborg. Som kock hos oss ansvarar du för att leverera enastående matupplevelser till våra gäster genom att följa recept, säkerställa hög kvalitet och upprätthålla livsmedelssäkerhetsstandard. Rollen innefattar arbete dag- och kvällstid samt helger.
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Förbereda, tillaga och leverera maträtter enligt våra satta menyer och recept.
Kvalitetssäkra och hantera levererade varor till köket.
Ansvara för ett rent och välstädat kök, inklusive all utrustning, ytor, biutrymmen och maskiner.
Bidra till en positiv atmosfär och ett starkt samarbete i köket.
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet av köksarbete
Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa hög matkvalitet
Energifull teamspelare med förmåga att skapa en positiv atmosfär i köket
Engagerad i att leverera enastående matupplevelser för både medarbetare och gäster
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten kontakta cesar.jabbour@olearys.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Extra helger och kvällar
Arbetstider: Enligt överenskommelse
Plats: Vänersborg
Om O'Learys:
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
Arbetsgivare O'learys Trademark AB
(org.nr 556658-2895), https://career.olearys.com
Kungsgatan 13 (visa karta
)
462 33 VÄNERSBORG
