OHSE Specialist - Skruf Snus AB, Sävsjö
Vill du vara med och forma en säker och hållbar arbetsmiljö där du verkligen gör skillnad? Vi söker nu en engagerad och erfaren Säkerhetsspecialist (OHSE Specialist) till vår fabrik i Sävsjö.
I denna nyckelroll kommer du att arbeta för att säkerställa att våra arbetsmiljöer är trygga, följer lagstiftning samt lever upp till både interna och externa krav. Du får möjligheten att driva förändring, inspirera organisationen och vidareutveckla en stark säkerhetskultur i hela verksamheten.
Om rollen
Som OHSE Specialist hos Skruf Snus AB ansvarar du för att:
Utveckla och implementera säkerhetsrutiner och utbildningsprogram enligt lagkrav och interna standarder.
Genomföra riskbedömningar, säkerhetsinspektioner och internrevisioner.
Följa upp arbetsplatsolyckor och tillbud med faktabaserad analys och förbättringsförslag.
Skapa robusta system för kemikaliehantering och förändringshantering.
Arbeta nära både interna avdelningar och externa myndigheter.
Fungera som expert och rådgivare inom arbetsmiljö och säkerhet.
Du har mandat att stoppa osäkert arbete och att självständigt ta initiativ inom säkerhetsrelaterade projekt.
Vi söker dig som har:
Minst 5 års erfarenhet inom arbetsmiljö och säkerhet.
Relevant utbildning eller giltig certifiering inom OHSE.
Goda kunskaper i svenska (avancerad nivå) och engelska i tal och skrift.
Mycket god kännedom om svensk arbetsmiljölagstiftning och standarder.
Förmåga att kommunicera och samarbeta med olika nivåer i organisationen.
Starka analytiska och problemlösande färdigheter.
Erfarenhet av kemikaliehantering samt ISO-standarder (t.ex. ISO 45001, ISO 14001) är meriterande.
Tidigare erfarenhet från industri- eller tillverkningsmiljö är ett plus.
Vad erbjuder vi?
Hos Skruf Snus blir du en del av ett team där säkerhet och människors välbefinnande står i centrum. Du får arbeta i en utvecklande miljö med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både din roll och företagets framtida riktning inom OHSE.
Placering:
Tjänsten är baserad på vår moderna fabrik i Sävsjö, Småland.Om företaget
Skruf Snus AB är en del av Imperial Brands och en av Sveriges ledande tillverkare av snusprodukter. Vi är stolta över vår höga kvalitet, vårt engagemang för hållbarhet och våra medarbetares välmående.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval.
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skruf Snus AB
(org.nr 556626-9196)
Vinkelgatan 2-4 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Kontakt
Katrina Maniego MariaKatrina.Maniego@impbrands.com 087892994 Jobbnummer
9816411