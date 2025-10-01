Ögonsjuksköterska
Om oss
Capio Läkargruppen är ett specialistsjukhus centralt beläget i Örebro. Vi är en varm och inkluderande arbetsplats med nära samarbete mellan de olika specialistkompetenserna som vi har samlat på vårt sjukhus. Du ges möjlighet att utvecklas med företaget i en meningsfull roll där du tillsammans med övriga kolleger jobbar för en högkvalitativ medicinsk vård. Du trivs i en verksamhet med korta beslutsvägar och där patienten sätts i fokus.
Vi arbetar i Journalsystem Cosmic.
Ögonmottagningen hos oss är den största enheten på Capio Läkargruppen. Vi utför kataraktoperationer, ögonmottagning och sjuksköterskebesök. Vi arbetar i team, där nära dialog och samarbete är fokus. Vi strävar efter att ha smidiga flöden med hög patientsäkerhet.
Din roll
Vi söker en ögonsjuksköterska som har erfarenhet av både mottagning och operation. Hos oss har du fördelen att kunna kombinera läkarmottagning, egen mottagning, telefonrådgivning och operation.
Vi erbjuder dig
En inkluderande arbetsplats med en bred verksamhet och ett team med mångårig erfarenhet. Vi har en närvarande ledning, och flera olika supportfunktioner i huset. Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet till att teckna sjukvårdsförsäkring. Välkommen med din ansökan!
Om dig
För att trivas hos oss behöver du vara trygg i din kompetens. Vi söker dig med några års erfarenhet av ögonsjukvård.
Vi söker dig som är flexibel, självständig och tycker om att samarbeta.
Vi vill att du är serviceinriktad och trivs med förändringar och korta beslutsvägar.Publiceringsdatum2025-10-01Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
