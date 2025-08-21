OFP-tekniker
Lasertech LSH AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga
2025-08-21
Som OFP tekniker ansvarar du för metodval, beredning och offertarbete samt fungerar som provningsansvarig i företaget. Rollen innebär nära samarbete med produktionen inom provning samt stöd till säljorganisationen genom teknisk support och kundkontakter.
Du kommer att:
Vara företagets provningsansvarige och säkerställa att kvalitetskrav uppfylls.
Delta i offertarbete och teknisk support mot kunder.
Effektivisera provningsavdelningen
Tolka våra kunders processkrav.
Arbeta operativt i viss utsträckning.
Vem är du?
Vi söker dig som är har erfarenhet av MT och PT provning och vill arbeta i tät kontakt med både produktion och kunden. Då vår provning växer kommer du vara med och effektivisera produktionsflödet. Rollen kommer även innebära andra arbetsuppgifter då vi är en relativt liten organisation så erfarenheter inom exempelvis inköp, kvalitet, mätning kan vara mycket intressanta. Det kan beroende på utveckling av rollen även finnas möjlighet att arbeta med provning utanför ordinarie arbetsplats någon dag i veckan.
Krav:
Nivå II på PT och MT
Vana att arbeta med teknisk dokumentation kring provning
Meriterande:
UT, CT och andra testmetoder
Kunskap inom inköp, kvalitet eller mätteknik
Erfarenhet från att utföra provning på plats hos kund
Varför välja oss?
Vi är ett litet, dedikerat team på cirka 25 personer som brinner för högteknologisk tillverkning. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och arbeta nära både kunder och produktion. Du blir en del av vår teknikgrupp och rapporterar direkt till vår teknikchef.
Låter det som du?
Skicka då in din ansökan redan idag inkluderande personligt brev samt CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: info@lasertech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OFP-tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lasertech Lsh AB
(org.nr 556559-2887)
Bofors Industriområde (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknikchef
Carl Heiwall carl.heiwall@lasertech.se 0708-809 335 Jobbnummer
9469911