Office Manager / Researcher
Hrm Affärsutveckling I Stockholm AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-23
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Vill du arbeta nära några av Nordens mest erfarna rekryterings- och ledarskapskonsulter? Är du nyfiken på människor, affärer och organisationer – och vill utvecklas i ett bolag där du får ta ansvar från dag ett?
Nu söker vi en Office Manager / Researcher till vårt kontor på Strandvägen i Stockholm.
Om HRMHRM Affärsutveckling har i över 20 år hjälpt organisationer att utveckla människor, ledare och verksamheter. Vi är idag ett av Nordens mest etablerade inom Executive Search, Rekrytering, Interim, Ledning & Organisation samt Individuell Utveckling.
Vi arbetar med allt från specialistrekryteringar och chefsrekryteringar till VD-, styrelse- och C-level-uppdrag. Våra kunder finns inom både offentlig sektor och näringsliv och vi verkar över hela Norden.
Utöver våra rekryterings- och utvecklingsuppdrag arrangerar vi varje år flera uppskattade nätverksträffar, seminarier och event med några av Sveriges mest välkända ledare, entreprenörer och inspiratörer.
Om rollenDet här är en kombinerad roll där du arbetar både som Researcher och Office Manager.
Som Researcher blir du en viktig del av våra search- och rekryteringsuppdrag. Du arbetar nära våra konsulter med kartläggning, kandidatdialoger och search inom allt från specialistroller till ledningsgrupps- och VD-rekryteringar.
Som Office Manager är du samtidigt en central del av vår verksamhet och bidrar till att skapa struktur, energi och en professionell upplevelse för både kunder, kandidater och kollegor.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:Search och kartläggning av kandidater
Kandidatkontakt och telefonintervjuer
Annonsering och administration i rekryteringsprocesser
Bokning av intervjuer och möten
Referenstagning
Stöd till konsulter och ledning
Kontorsadministration och koordinering
Planering och genomförande av kundevent, seminarier och interna aktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av research, search eller rekrytering och vill fortsätta utvecklas inom branschen.
Du behöver inte vara färdigutbildad researcher eller rekryteringskonsult – det viktigaste är att du har rätt inställning, driv och vilja att utvecklas.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Driven och initiativtagande
Strukturerad och noggrann
Social och relationsskapande
Nyfiken på människor, ledarskap och affärer
Serviceinriktad och prestigelös
Bekväm med att ta kontakt med nya människor
Du kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Varför HRM?
Hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas tillsammans med några av branschens mest erfarna konsulter.
Du får arbeta med uppdrag på alla nivåer – från specialister till VD och ledningsgrupper – samtidigt som du får en bred förståelse för ledarskap, organisationsutveckling och affärsutveckling.
Vi är ett entreprenöriellt bolag med höga ambitioner, stark laganda och korta beslutsvägar. För rätt person finns stora möjligheter att växa, ta ansvar och utvecklas vidare inom verksamheten.
Placering: Strandvägen 47, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HRM Affärsutveckling i Stockholm AB
(org.nr 556720-0117)
Strandvägen 47 (visa karta
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114 56 STOCKHOLM Arbetsplats
HRM Affärsutveckling Jobbnummer
9975890