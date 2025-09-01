Office Manager/Kontorsansvarig till Vidhance
2025-09-01
Publiceringsdatum2025-09-01Om tjänsten
Som Office Manager kommer du att arbeta med att hålla Vidhance kontor i Uppsala i formidabelt skick och stödja de anställdas välmående och trivsel. Rollen är bred och passar dig som är initiativrik och självgående.
Tjänsten innebär löpande kontorsansvar och administration såsom faktura- och dokumenthantering, behörigheter och interna processer, inköp, on- och offboarding, telefoni och växel, kontakter med hyresvärd, tjänsteleverantörer, mm. Du har en hög känsla för kvalitet och professionellt bemötande och gillar att vara spindeln i nätet. Du bidrar till att Vidhance fantastiska kultur vidmakthålls och förstärks. Arbetet sker normalt på kontoret men externa kontakter förekommer, varför det är bra att du tycker om att upprätthålla goda nätverk.
Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med start i februari 2026. Du rapporterar till bolagets VD.
Om dig
Du har någon form av erfarenhet inom administration/reception eller liknande yrke. Du bör ha god datorvana och vara generellt intresserad och kunnig gällande teknik och datorer.
Vi ser det som meriterande om du praktisk erfarenhet av att arbeta med kontorsadministration eller HR-administration. Då rollen innebär kontakt med medarbetare, leverantörer och ibland kunder, är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett tydligt kundfokus samtidigt och du förstår vikten av integritet i din yrkesroll. Du trivs i en roll präglad av många kontaktytor där fokus är att skapa och bibehålla långsiktiga goda relationer. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt eget arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet i ditt arbete. Genom ditt arbete ger du ett centralt bidrag till allas trivsel och effektivitet!
Om Vidhance
Vidhance AB, som grundades 2007, erbjuder mjukvarulösningar för analys, optimering och förbättring av video i realtid. Vår vision är att inta en världsledande position inom dessa områden för att skapa mervärde åt konsumentmarknaden, till exempel bland smartphones, liveströmmar och appar.
Vidhance har idag ca 25 anställda i Uppsala samt Shanghai, och vår ambition är att fortsätta växa. Vidhance är ett företag som har många ingenjörer som anställda. Vi har en stark tillits-kultur, med stor respekt för varandras yrkesroller och kunnande.
Vårt huvudkontor i Uppsala är centralt beläget med närhet till Uppsala centralstation, gym, lunchrestauranger och andra faciliteter.
Om ansökan
Ansök via länken med bifogat CV och personligt brev.
Urval sker löpande efter sista ansökningsdag och vi ser fram emot din ansökan.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Office Manager Therese Nilsson, therese.nilsson@vidhance.com
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vidhance AB
https://vidhance.com/
Kungsängsgatan 12, 3tr (visa karta
)
753 22 UPPSALA
Uppsala Jobbnummer
