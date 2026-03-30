Office manager/Ekonomiassistent
2026-03-30
Crowe Tönnervik Revision i Växjö är ett av Smålands ledande företag inom revision, redovisning, lön, skatt och rådgivning. Företaget har i Växjö ca 30 årsanställda varav 5 är auktoriserade revisorer.
Vi arbetar främst med entreprenörsdrivna företag och organisationer och vi hjälper kunderna att lyckas oavsett vilken bransch de är verksamma inom, lokalt eller globalt. Vi erbjuder ett arbete med stort eget ansvar, med stöd från kollegor, där affärsmässighet, god social förmåga och kreativitet är viktiga byggstenar. Vill du arbeta i en dynamisk miljö där kunden är i fokus ska du söka till oss!
Halva tiden kommer du att arbeta i vår reception. Du delar receptionstjänsten med en kollega. I din del ingår bl a ansvar för växeln, hantering av post och mail, fakturahantering, tidredovisning, behjälplig med övrig intern administration för byrån. Tjänsten kompletteras med att du får vara behjälplig med löpande redovisning åt våra kunder. Efterhand som din erfarenhet ökar så finns det även möjlighet att vara delaktig i lönehantering, upprättande av bokslut, deklarationer mm
Du uttrycker dig obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Du har ett serviceinriktat och professionellt bemötande i alla kontakter, både externt och internt, och arbetar noggrant även när tempot är högt. Rollen innebär många parallella uppgifter, vilket passar dig som är strukturerad, stresstålig och har lätt för att hålla ordning och reda. Erfarenhet av kontorsarbete eller bokföring är meriterande. Vi ser gärna att du har ekonomisk utbildning på gymnasienivå eller annan administrativ utbildning.
Vi intervjuar löpande till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: patrik.asander@crowe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crowe Tönnervik Revision AB
(org.nr 556517-9883)
Södra Vallviksvägen 12 (visa karta
)
352 51 VÄXJÖ Kontakt
Patrik Åsander patrik.asander@crowe.se 0735030440 Jobbnummer
