Office Coordinator
ISS Facility Services AB / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2025-12-15
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Office Coordinator till AFRY i Göteborg - via ISS
Vill du vara med och skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner sig välkomna varje dag? För AFRYs räkning söker ISS nu en engagerad och serviceinriktad Office Coordinator till kontoret i Göteborg.
I denna roll blir du en viktig del av arbetsplatsens hjärta - du är den som möter besökare med ett leende, hjälper nya medarbetare att komma på plats och ser till att kontoret fungerar smidigt i vardagen. Du arbetar brett med varierande uppgifter inom service, administration och samordning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Välkomna och vägleda besökare
• Introducera nya medarbetare till kontoret
• Hantera passerkort, säkerhetsfrågor och felanmälningar
• Samordna och projektleda kontorsförändringar samt interna och externa aktiviteter
• Boka och iordningställa konferensrum, hantera post/paket och enklare fikaservering
• Kommunicera med leverantörer, lokalvårdare och fastighetsägare
• Bidra till förbättringar och trivsel på kontoret
• Hantera leverantörsfakturor samt andra administrativa arbetsuppgifter
Du arbetar nära både AFRY och ISS, och är en del av ett team där samarbete, ansvar och omtanke står i fokus.
Vem är du?
Du är en självgående person som gillar att ta initiativ och hitta lösningar. Du har ett öga för detaljer, trivs med att ha många bollar i luften och är trygg i att fatta beslut inom givna ramar. Du har också hög integritet - du hanterar information med omdöme och respekt, och är en pålitlig kollega som står för dina värderingar.
Du har goda kunskaper i Office 365, talar och skriver svenska och engelska obehindrat, och har B-körkort. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande roller och uppskattar struktur, rutiner och ett högt tempo.
Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS värderingar ärlighet, entreprenörskap, ansvar och kvalitet. Det innebär att du har en hög servicenivå, god överblick över ditt serviceområde och bidrar med förslag till förbättringar hos kunden.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en varierande och spännande roll där ditt arbete kommer vara en viktig del i att nå ISS och kundens mål.
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Omfattning: 50%, dagtid.
Placeringsorten: Göteborg.
Tillträde: 1 februari. Tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Sista dag att ansöka är 11 jan, urval sker löpande.
Vid frågor om tjänsten kontakta Lena Gustafsson på lena.gustafsson@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
