Vattentekniker till mobila vattenreningssystem
Academic Work Sweden AB / Driftmaskinistjobb / Kumla Visa alla driftmaskinistjobb i Kumla
2026-07-15
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Vill du vara med och bidra till framtidens cirkulära samhälle? Bli en nyckelspelare i ett tekniskt team som säkrar rent vatten för industrin genom innovativa mobila lösningar och akutinsatser där din expertis gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Som tekniker inom mobil vattenrening arbetar du med drift, driftoptimering, service och installation av mobila vattenreningssystem. Du spelar en nyckelroll i att säkerställa att våra kunder kan leverera enligt myndigheternas krav. Behovet består dels i att installera och drifta anläggningar hos våra industrikunder och dels genomföra projektbaserade vattenreningsinsatser vid exempelvis driftstörningar, saneringsprojekt eller krissituationer.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en långsiktig roll med goda utvecklingsmöjligheter samt chansen att arbeta med modern miljöteknik i samarbete med spännande industrikunder.Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär varierande uppgifter både ute hos våra kunder och på våra anläggningar, ofta i samarbete med interna och externa kunder.
Drift och övervakning av mobila vattenreningsanläggningar
Installation, felsökning och underhåll av utrustning
Genomföra provtagning och analys av vattenkvalitet och utifrån erhållna provsvar vid behov optimera behandlingsprocessen
Optimering av reningsprocesser utifrån provresultat
Dokumentation och teknisk rapportering
Kundkontakt och teknisk rådgivning i projekt
Vi söker dig som
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet från processindustri, VA eller vattenrening
Förmåga att läsa tekniska beskrivningar och P&ID-ritningar
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Möjlighet att resa i tjänsten
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av filtrering, adsorption eller oxidation
Kunskap inom processoptimering
Tidigare erfarenhet av miljöteknik
Erfarenhet av kundnära tekniska roller eller projektarbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Förändringsbenägen
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
RespektfullÖvrig information
Start: Under hösten 2026 enligt överenskommelse
Arbetstider: Vardagar dagtid
Flexibilitet: Arbetet utförs inledningsvis i Örebroområdet. På sikt ingår resor till olika delar av landet i takt med att verksamheten och uppdragen utvecklas. Rollen är därför en resande tjänst och kräver att du är flexibel och trivs med att arbeta på olika platser.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2Q3DJA". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Fridhemsgatan 2 (visa karta
)
702 32 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10003246