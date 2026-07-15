Sjuksköterska till avd 17/18 Ortopedi Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-15
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du arbeta i en verksamhet där professionellt omhändertagande, utvecklingsvilja och nytänkande är en självklar del av vardagen? Trivs du i en miljö där du får bidra med din kompetens och där innovation uppskattas och drivs framåt? Då kan du vara vår nästa sjuksköterska.
Vår ortopediska slutenvård är uppdelad i två avdelningar: avdelning 17, som tar emot akuta ortopediska patienter, och avdelning 18, som fokuserar på elektiv ortopedi med pre- och postoperativ vård. Du möter patienter med frakturer, artros och andra diagnoser inom rörelsesystemet. Tempot varierar, vilket bidrar till ett dynamiskt och stimulerande arbetsklimat. Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och läkare tätt tillsammans för att skapa trygg och kvalitativ vård.
Hos oss uppmuntras du att ta initiativ och vara delaktig i att forma och förbättra verksamheten, dina idéer har betydelse.
Vi erbjuder:
En engagerad och stöttande arbetsgrupp
Individanpassad introduktion
Möjlighet att delta i kvalitets- och utvecklingsarbete
En arbetsplats som välkomnar och drivs av nya arbetssätt
Goda möjligheter till kompetensutvecklingPubliceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ omvårdnad av patienter som genomgår ortopediska ingrepp.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Helhetsansvar för patienten under vårdtiden
Sårvård, smärtlindring och mobilisering
Förberedelse inför operation och uppföljning efter ingreppet
Läkemedelshantering
Patientsäkerhet, dokumentation och utvecklingsarbete i vardagen
Tvärprofessionellt samarbete med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter m.fl. samt med andra vårdenheterKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
God svenska i tal och skrift
Goda dokumentationskunskaper
Meriterande:
Erfarenhet av ortopedisk vård
Erfarenhet av sårvård
Erfarenhet av slutenvård
Erfarenhet av akutsjuksvård
Personliga krav
Lösningsfokuserad och initiativtagande
Flexibel
Du behöver vara en lagspelare samtidigt som det är viktigt att kunna driva ett självständigt arbete.
Du får inte vara rädd för att samarbeta över teams- och avdelningsgränserna
Lojal mot både verksamhet, patienter och kollegor
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Intervjuer sker under vecka 32-35
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Avdelningschef
Jenny Filipsson jenny.filipsson@regiondalarna.se 076-052 52 64 Jobbnummer
10003252