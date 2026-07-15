Nätplanering fibernät
Svenska Kraftnät / Supportteknikerjobb / Sundbyberg Visa alla supportteknikerjobb i Sundbyberg
2026-07-15
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Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
I rollen som infrastrukturspecialist ansvarar du främst för att planera, dokumentera och visualisera förändringar i fibernätet för att minimera störningar och säkerställa hög tillgänglighet vid underhålls- och anläggninsprojekt. I samverkan med enheten för IT och Nät driver du den övergripande nätplaneringen och säkerställer stabila interna och externa förbindelser. Dessutom fungerar du som tekniskt säljstöd där du tar fram kundanpassade lösningar och stöttar organisationen med din fiberkompetens. Arbetet är mycket varierande och förutsätter att du trivs med en god balans mellan tekniska och administrativa uppgifter.
Tjänsten kommer även att innefatta att:
Driva uppdrag och mindre projekt, exempelvis kundleveranser, förvaltningsåtgärder i fibernätet och ombyggnader i transmissionsnätet som påverkar fibernätet.
Dokumentation av förändringar i fibernätet i våra stödsystem.
Inventera samt genomföra besiktningar av fiberinstallationer i fält.
Genomföra förbättringsaktiviteter inom ditt ansvarsområde, både av teknisk och processorienterat slag.
Du får möjligheten att fördjupa dina tekniska kunskaper inom fiber och planering av långdistansnät. Du kommer även att ha möjlighet att utveckla och påverka nätplaneringen för fibernätet i stort, både på ett kort- och långsiktigt plan. Du har också möjlighet att delta i arbetet med utveckling och framtagande av nytt stödsystem för dokumentation och planering av fibernät.
Som infrastrukturspecialist tillhör du enheten Fiber- och anläggningsprojekt. Enheten består av ett tjugotal medarbetare som ansvarar för fiber och IT-leveransen i anläggningsprojekt samt deltar i förvaltning och utveckling av Svenska kraftnäts samhällsviktiga fibernät. Enheten ansvarar även för vår externa telekomaffär där vi hyr ut fiber till externa parter.
Enheten expanderar nu i takt med att Svenska kraftnäts uppdrag växer i omfattning och komplexitet och vi söker dig som vill vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet. Enheten tillhör avdelningen IT för nät och anläggningar som stöttar division NÄT med de IT-lösningar som behövs för förvaltning, ut- och ombyggnad av transmissionsnätet för el.
Om dig
Skallkrav:Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett strukturerat och resultatorienterat arbetssätt, vilket krävs för att du självständigt ska kunna driva projekten i mål och behålla en god övergripande blick. Din kreativitet är viktig för att hitta smarta lösningar i den långsiktiga planeringen av ett driftsäkert fibernät. Eftersom rollen innebär många kontaktytor är du även samarbetsorienterad, vilket gör att du enkelt bygger relationer och trivs med att nå resultat tillsammans med andra.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.Utbildningsbakgrund
Du har en utbildning inom fiber/data/IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
Flerårig erfarenhet av självständigt arbete med planering av fibernät för långdistans.
Erfarenhet av arbete i dokumentationssystem för fibernät.
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet från praktiskt arbete med fibernät, planering, skarvning eller besiktning.
Arbetat med planering av omläggning och avbrottshantering i fibernät samt
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt
Innehar B-körkort
Meriterande
Arbetat med följande dokumentationssystem för fiber: DP-COM och/eller Connect Master
Arbetat med att ha analyserat och utvärderat slutdokumentation av fibernät, genom dess mätprotokoll och övrig dokumentation
Flerårig erfarenhet som projektledare för utbyggnad av fibernät
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 %, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Resor förekommer någon gång per månad i denna tjänst.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 5 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret. Vi önskar ditt CV skrivet på svenska.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Victor Skogsman, rekryterande chef, 010 475 85 81
Anna Maria Hedman, ansvarig rekryterare, 010 489 26 71
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10003247