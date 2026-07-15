Undersköterska Alunda, Östhammar
Östhammars kommun, Produktion omsorg / Undersköterskejobb / Östhammar Visa alla undersköterskejobb i Östhammar
2026-07-15
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Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi söker nu två undersköterskor till Olandsgården som är ett särskilt boende med 53 lägenheter. Det finns goda kommunikationer från Östhammar och Uppsala och du kommer få chansen är jobba i ett glatt gäng!
Vänligen notera att du vid eventuell anställning kan komma att behöva visa upp utdrag ur belastnings samt misstankeregistret.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Arbete på särskilt boende innebär att ge god vård och omsorg i den personliga omvårdnaden. Du hjälper till vid måltidssituationer samt med medicinering och i utförandet av andra vardagssysslor. Du stöttar också våra boende i social aktivitet och att behålla intressen och vanor. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt och lägger stor vikt vid ett anpassat gott bemötande av varje boende utifrån den boendes behov. I jobbet ingår också att dokumentera de insatser som sker utifrån de genomförandeplaner vi skapat enligt Socialtjänstlagen.
Vi erbjuder dig ett väl sammansvetsat och glatt arbetslag, och en god stämning och hög trivsel!Kvalifikationer
Du som söker ska ha utbildning som undersköterska. Du har goda datakunskaper för dokumentation samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du ska också ha dokumenterad erfarenhet från arbete som undersköterska i närtid.
Det är några personliga egenskaper som vi gärna ser att du som söker besitter. Har du genuin känsla för service och omvårdnad? Det är viktigt för oss, för vi har alla ett gemensamt ansvar att skapa en väl fungerande vardag för våra boende. Det är också viktigt att du lätt anpassar dig till nya och kanske oväntade situationer så att du bidrar till lugn och trygghet. Vi som är dina framtida kollegor sätter stort värde på din samarbetsförmåga. Vi har ett viktigt jobb och behöver känna stöd av varandra i jobbet. Vi hoppas få välkomna dig till vårt team!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Östhammars kommun välkomnar alla sökande då vi eftersträvar blandade arbetsplatser och ser våra olikheter som en styrka och tillgång.
I den här rekryteringen har vi valt vilka kanaler vi vill synas i och undanber oss därför ytterligare erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp.
När du söker jobb hos oss ber vi dig söka digitalt för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan digitalt kan du skicka din ansökan märkt med referensnummer till:
Östhammars kommun
Kommunledningskontoret, HR
Box 66
742 21 Östhammar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS-2026-00588". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östhammars Kommun
(org.nr 212000-0290)
Box 66 (visa karta
)
742 21 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Östhammars kommun, Produktion omsorg Kontakt
Kommunal
Anna Åkerlöf anna.akerlof@kommunal.se Jobbnummer
10003233