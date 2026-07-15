Lärare i matematik, teknik och engelska till introduktionsprogrammen
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2026-07-15
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Vill du göra verklig skillnad för ungdomars framtid? Nu söker vi en engagerad lärare i matematik och engelska till introduktionsprogrammen i Tibro kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet där relationer, delaktighet och utveckling står i centrum. Om du vill vara med och skapa en trygg, inkluderande och motiverande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att lyckas, då är detta tjänsten för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Introduktionsprogrammen är belägna i anslutning till Trätekniskt Centrum och Arbetsmarknadsenheten. Hos oss är vi tillgängliga och närvarande för våra elever. Vi arbetar aktivt för att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Genom ett långsiktigt arbete med värdegrund och trygghet skapar vi en inkluderande skolmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade.
Vi präglas av en kultur där vi utvecklar verksamheten tillsammans. Samarbete, delaktighet, kollegialt lärande, motivation och arbetsglädje är viktiga delar av vår vardag och grunden för att både elever och medarbetare ska trivas och utvecklas.
Tibro kommun, som är Tibros största arbetsgivare, jobbar målmedvetet med utveckling och erbjuder invånarna en mycket uppskattad kommunal service. Med ledorden tillsammans, hållbart och nära strävar vi efter att forma ett hållbart samhälle socialt, ekonomiskt och klimatmässigt. Med engagemang, omtanke, samverkan och handlingskraft löser vi framtidens utmaningar och skapar mervärden tillsammans!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som lärare på introduktionsprogrammen ingår du i ett engagerat arbetslag där samarbete och elevens utveckling står i fokus.
Du undervisar elever både på språkintroduktion och individuellt alternativ och du kommer att vara ansvarig för utbildningen i matematik, teknik och engelska. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisningen tillsammans med elever och kollegor. Vi arbetar språkutvecklande i all undervisning.
Tjänsten omfattar även ett delat mentorskap där du, tillsammans med en kollega, stöttar och följer elevernas utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 79 och/eller gymnasieskolan.
Du sätter eleven i fokus och har ett starkt engagemang för målgruppen. Du är flexibel och har förmåga att se varje elevs behov och anpassar undervisningen utifrån deras individuella förutsättningar. Samtidigt är du trygg och tydlig i din lärarroll och bidrar till en god arbetsmiljö för både elever och kollegor.
Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbetar väl med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och ser samarbete som en naturlig del av ditt arbete.
Vi vill också att du har god digital kompetens och intresserad av att använda digitala verktyg för att utveckla, variera och differentiera din undervisning. Du har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika digitala system.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast, efter överenskommelse.
Rekryteringen kommer att påbörjas under vecka 32.
Inför anställning behöver utdrag ur belastningsregistret att uppvisas samt dokumentation som styrker att du får arbeta på svensk arbetsmarknad. Exempelvis intyg om medborgarskap i Sverige/EU/EES (exempelvis pass), intyg om uppehållstillstånd eller intyg om arbetstillstånd för att få arbeta i Sverige.
I Tibro kommun tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Lönesättningen grundas på en samlad bedömning av uppdragets krav och ansvar, utbildningsbakgrund, relevant erfarenhet, personlig lämplighet samt aktuellt löneläge för motsvarande eller likvärdiga befattningar och rådande marknadsförutsättningar.
Frågor om löneläge och lönebild för tjänsten besvaras i samband med intervju.
Tibro kommun har valt rekryteringskanal och tackar därför vänligen men bestämt nej till att bli kontaktad av rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335395". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tibro Kommun
(org.nr 212000-1660), http://www.tibro.se
543 80 TIBRO Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tibro kommun Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel +4650418000 Jobbnummer
10003239