Utvecklingsledare - nationella minoriteter romsk inkludering
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-15
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället. Vi stärker det civila samhället och unga för ett sammanhållet och starkt Sverige.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Avdelningen för civilsamhällesfrågor har som sin huvudsakliga uppgift att verka för att öka kunskapen hos offentliga aktörer om det civila samhället, om trossamfundsfrågor och om nationella minoriteter samt främja samverkan mellan statliga myndigheter och det civila samhället, trossamfund och nationella minoriteter. På avdelningen finns även en stödfunktion för civilsamhällesorganisationer gällande administrativa frågor.Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Vill du vara med att skapa samhällsnytta och arbeta för att strategin för romsk inkludering samt minoritetspolitiken får genomslag i landet? Med anledning av en tjänstledighet behöver vi tillfälligt förstärkning med utvecklingsledare inom nationella minoriteter med särskilt fokus på romsk inkludering.
Enheten för civilsamhälle och nationella minoriteter har i uppdrag att främja samverkan och genomföra insatser inom strategin för romsk inkludering. I uppdraget ingår att stödja kommuner som bedriver eller avser att bedriva arbete inom området, och att sprida kunskap om strategin. Enheten har även i uppdrag att öka kunskapen om och förståelsen för nationella minoriteter och deras rättigheter samt främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan statliga myndigheter, kommuner och regioner. På enheten finns även uppgifter inom civilsamhällespolitiken och Fritidskortet. På enheten jobbar tretton medarbetare.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som utvecklingsledare kommer du arbeta med strategiskt utvecklingsarbete, att ge stöd och rådgivning samt genomföra kunskapshöjande insatser. I arbetet ingår även att ordna och leda samverkande insatser med olika statliga myndigheter, kommuner och regioner. Arbetsuppgifterna kan till exempel innebära att anordna konferenser, hålla föredrag och utveckla stödmaterial. Samråd och annan dialog med nationella minoriteter förekommer.
Som utvecklingsledare på enheten ingår du i en arbetsgrupp som tar ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifternas genomförande. Du kommer i din tjänst ha huvudfokus på strategin för romsk inkludering och arbetet med den romska minoriteten, men arbetsuppgifterna kan även komma att omfatta minoritetspolitiken. Dina arbetsuppgifter kommer att bestämmas utifrån din profil och kan till viss del komma att förändras över tid beroende på aktuella behov.
För att trivas i tjänsten bör du gilla att förmedla kunskap till andra, arbeta med inkluderande arbetssätt samt ha en vilja att utveckla och driva arbete framåt.
Tjänsten kommer innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Du ska ha:
erfarenhet av området nationella minoriteter och/eller romsk inkludering
erfarenhet av utvecklingsarbete och/eller kunskapshöjande insatser inom offentlig verksamhet
erfarenheter av samverkan mellan olika aktörer
god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har:
genomfört eftergymnasiala kurser eller utbildning inom område som myndigheten bedömer som relevant
arbetat med strategin för romsk inkludering
erfarenhet från kommun, region eller statlig myndighet
erfarenhet av och förståelse för den statliga tjänstemannarollen
erfarenhet av att leda projekt eller arbetsgrupper
språk eller kulturkompetens inom nationella minoriteter/minoritetsspråk
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har förmåga att prioritera för att hålla tidsplaner. Du är redo att ställa om vid kort varsel. Att vara lösningsorienterad, kommunikativ och ha lätt för att samarbeta med andra krävs för arbetet. Du har också god förståelse för vikten av att anpassa din kommunikation och pedagogik efter olika målgrupper och sammanhang.
För att lyckas i rollen är du prestigelös och lyhörd för verksamhetens och målgruppernas behov. Du tar ansvar för ditt arbete, är driven och initiativrik.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämpligheten för arbetet. Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %
Tillträde: Snarast möjligt
Anställningsform: Visstidsanställning tom 30 juni 2027.
Placering: Stockholm
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess här.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Ungdoms-Och Civilsamhällesfrågor
(org.nr 202100-1173), https://www.mucf.se/
Torkel Knutssongatan 39 (visa karta
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118 49 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för civilsamhällesfrågor, Enheten för civilsamhälle och nationella minoriteter Kontakt
Malin Langenfors 010-1601000 Jobbnummer
10003251