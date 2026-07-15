Fastighetsmäklare/Partner till Svensk Fastighetsförmedling i Sydnärke
Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag / Fastighetsmäklarjobb / Kumla Visa alla fastighetsmäklarjobb i Kumla
2026-07-15
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Din nästa utmaning Vi söker nu fastighetsmäklare som vill bli en del av vårt växande team. Hos oss får du arbeta i en professionell miljö med fokus på kvalitet, service och långsiktiga kundrelationer.
För dig som vill ta nästa steg i karriären erbjuder vi även möjligheten att gå in som partner. Som partner får du möjlighet att driva ditt eget företag, samtidigt som du har tryggheten i ett starkt och väletablerat varumärke. Du får tillgång till marknadens mest moderna mäklarsystem, ett väl inarbetat koncept och flera unika tjänster som ger dig de bästa förutsättningarna att lyckas – och samtidigt erbjuda dina kunder det lilla extra.
Kumla, Hallsberg, Lekeberg, Askersund och Laxå är fem kommuner i södra Närke, alla med sin egen charm. Här möts du av en blandning av småstadsliv, vacker natur och närhet till Örebro. Området erbjuder allt från levande stadskärnor och goda kommunikationer till sjönära boende vid Vättern och friluftsliv i Tivedens nationalpark. Tillsammans skapar kommunerna en attraktiv plats att bo och arbeta i, med både trygghet och utvecklingsmöjligheter.
Vi är idag fyra engagerade medarbetare som jobbar i området och nu söker vi en framåt och driven mäklare som vill bli en del av vårt härliga lag. Hos oss får du både frihet och gemenskap – och möjlighet att växa tillsammans med ett starkt team i en spännande marknad.Publiceringsdatum2026-07-15Kravprofil för detta jobb
• Är lösningsorienterad och ambitiös
• Har praktisk erfarenhet från mäklaryrket
• Är självgående och klarar av att ta stort eget ansvar
• Klarar av ett flexibelt arbete och trivs i rollen där mäklaryrket är en livsstil
Du drivs av att göra affärer, har modet att arbeta målinriktat, självständigt och förmågan att se världen som våra kunder ser den. Du är idag en energisk och ambitiös mäklare som får energi av att göra affärer och hjälpa människor från ett läge till ett annat.
Vi erbjuder
Marknadens största kundregister, ett lukrativt område och tyngden av att tillhöra ett etablerat och välkänt varumärke med över 85 års branscherfarenhet samt med stora samarbetspartners
Vår framgångsrika försäljningsmetod, kontinuerlig kompetensutveckling och moderna digitala system
Stöd från interna resurser, vad gäller ekonomi-, juridik-, marknad-, IT-, försäljning-, HR- och rekryteringsfrågor
En stark gemenskap och väletablerad erfarenhet som finns inom kedjan, landet runt
Vi ger dig dessutom goda förutsättningar och verktyg för att du ska lyckas som mäklare. Detta genom att vi ligger i framkant vad gäller förändringar för att möta framtidens barriärbrytande mäklartjänst. Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten, är du varmt välkommen att slå en signal eller skicka in din ansökan.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi är stolta över att flera år i rad ha utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Som medarbetare erbjuds du löpande utbildningar, unika verktyg och möjligheten till delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se.
Kontakt Är du nyfiken och vill veta mer om tjänsten? Du är varmt välkommen att kontakta Franchisetagare Helene Åhlund på helene.ahlund@svenskfast.se
& Ludwig Åhlund på ludwig.ahlund@svenskfast.se
eller TA-Partner Sofia Lundberg på sofia.lundberg@svenskfast.se
, 076-771 92 32. Naturligtvis behandlar vi din kontakt konfidentiellt.
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
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Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8069631-2101044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling Aktiebolag
(org.nr 556090-2313), https://jobb.svenskfast.se
Svensk Fastighetsförmedling Kumla (visa karta
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692 30 KUMLA Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Jobbnummer
10003222