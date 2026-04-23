Obsolescence Manager
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Är du van att verka i komplexa miljöer? Drivs du av långsiktiga och personliga relationer?
Vi inom Saabs Business Area Aeronautics affärsenhet Aviation Services söker nu en ny kollega i rollen som Lifecycle Performance Manager. I denna roll ansvarar du för att driva och säkerställa tillgänglighet, prestanda och långsiktig hållbarhet av våra flygplansplattformar genom ett aktivt arbete inom livscykelhantering, supply chain och kunddialog.
Rollen är uppdelad i två ansvarsområden:
50% Obsolescence Management
50% Logistics Planning
I vår inköpsorganisation får du en central position att proaktivt säkra att våra kunder har rätt material inför sina flygplansunderhåll (GlobalEye, Saab340 och 2000) samtidigt som du driver strategiska initiativ för att hantera obsolescens och förbättrar materialflöden. Vi skapar värde för våra kunder genom att säkerställa tillgänglighet, tillförlitlighet och hållbarhet i våra eftermarknadsprodukter och tjänster.
Obsolescence Management (50%)
Med support av tekniskt kunniga kollegor, definiera och mitigera riskområden kopplade till obsolescence och komponenttillgänglighet
Arbeta tillsammans med Supplier Teams för att säkra långsiktiga leverantörsstrategier
Utveckla och implementera strategier för Last Time Buy (LTB) och alternativa lösningar
Säkerställa att livscykeldata och status är uppdaterad och tillgänglig för beslutsfattande
Logistics Planning (50%)
Vara huvudkontakt för interna kunder i inköps- och materialrelaterade frågor
Kommunicera status, ledtider och åtgärdsplaner på ett tydligt och förtroendeskapande sätt
Säkerställa att kundens behov omsätts till konkreta aktiviteter inom supply chain
Bidra till att stärka kundrelationer genom proaktiv och lösningsorienterad dialog
Driva förbättringar inom prognoser, leveransprecision och arbetssätt
Bidra till att optimera flöden för att minska ledtider och öka tillgänglighet
Vi söker dig som drivs av att förbättra tillgänglighet och långsiktig prestanda i försörjningskedjan. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har förmågan att arbeta både proaktivt och pragmatiskt för att nå resultat.
Du har ett datadrivet och strukturerat arbetssätt och är skicklig på att skapa samsyn mellan olika funktioner. Med ett helhetsperspektiv balanserar du kundbehov, kostnadseffektivitet och regulatoriska krav. Rollen kräver att du kan hantera flera parallella gränssnitt, både internt och externt, och att du samarbetar effektivt med såväl kunder som leverantörer.
För att lyckas i rollen arbetar du kanske idag som flygplanstekniker, ingenjör, inköpare eller inom supply chain, och är redo att ta nästa steg i din karriär mot en mer övergripande och affärsnära roll.
Du har troligen:
Förståelse för eftermarknad, livscykelhantering och materialförsörjning
Erfarenhet av att arbeta med leverantörer och hantera komplexa flöden
Erfarenhet av kunddialog eller roller med externt gränssnitt
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
God vana av analysverktyg (till exempel Excel, QlikSense)
Meriterande:
Erfarenhet av obsolescenshantering
Kunskap om flygregelverk (EASA/FAA, Part-145)
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
581 88 LINKÖPING
Saab AB
Contact
Saab AB stina.hullfors1@saabgroup.com
