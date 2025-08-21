Observability Engineer
Vill du jobba med Observability? Det går utöver monitorering och ger insikter i varför problem uppstår och hur de kan lösas. Vi söker en engagerad och driven person som vill vara med och skapa framtidens molnlösningar!
Vad erbjuder vi?
En dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du får arbeta med den senaste tekniken.
Möjlighet att påverka och sätta din prägel på våra tekniska lösningar.
Stora möjligheter till personlig utveckling och karriärvägar inom både Ving och Nordic Leisure Travel Group.
En arbetsplats där vi sätter teamet och våra värderingar i första rummet.
Kollektivavtal, tjänstepension enligt ITP planen och trygghetsförsäkringar.
Reseförmåner.
"Vi är en arbetsplats med ett stort kunnande och en stark drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet. Som en del av Nordic Leisure Travel Group erbjuder vi en spännande och utvecklande miljö med möjlighet till en intern karriär. Vår arbetsglädje och vårt höga engagemang visar sig i vår årliga medarbetarundersökning - och vi är stolta över att vara en arbetsplats där du kan växa och utvecklas."
Nordic Leisure Travel Group ingår researrangörerna Ving Sverige och Ving Norge, Globetrotter, Spies i Danmark, Tjäreborg i Finland, flygbolaget Sunclass Airlines, hotellkonceptet Sunwing Family Resorts, Ocean Beach Club och Sunprime Hotels. Gruppen säljer cirka 1 325 000 resor årligen i de nordiska länderna.
Vem söker vi?
Du kommer att spela en viktig roll i den tekniska utvecklingen och bidra till att säkerställa att systemen fungerar sömlöst, så att Ving kan fortsätta leverera fantastiska semesterupplevelser till deras gäster.
Kvalifikationer för tjänsten:
Flerårig kompetens inom CI/CD och DevOps-kultur.
Minst 1 års erfarenhet av att arbeta med observability och monitoreringslösningar inom Azure.
God förståelse för Dynatrace, Azure Monitor, Log Analytics, Application Insights och KQL.
Praktisk erfarenhet av Infrastructure as Code (IaC)-verktyg som Bicep eller ARM Templates.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten:
Certifieringar som Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert eller liknande.
Tidigare har erfarenhet av Dynatrace.
Vi söker dig som har en passion för teknik och en stark vilja att bidra till att skapa den bästa möjliga plattformen för våra digitala tjänster. Du är proaktiv och analytisk, med en naturlig förmåga att hitta lösningar som gör systemen mer robusta och tillförlitliga. Din inställning präglas av nyfikenhet och en vilja att ständigt lära dig nya saker.
Ving värdesätter samarbetsförmåga högt och söker en prestigelös teamspelare som vågar ta ansvar, även när saker inte går som planerat. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och är mån om att hitta gemensamma lösningar. Om du är en nyfiken person med ett genuint intresse för teknik och en vilja att utvecklas både individuellt och som en del av ett team, kan du vara den vi letar efter.
Vad innebär rollen?
Driva och implementera observability-lösningar för våra Azure-miljöer.
Utveckla och optimera strategier för loggning och monitorering.
Implementera Infrastructure as Code (IaC) för observabilitykonfigurationer.
Använda verktyg som Dynatrace, Azure Monitor, Log Analytics och Kusto Query Language (KQL).
Stötta molnmigrationer och hybridlösningar med observability-principer.
I denna roll kommer du att vara en del av vårt Azure Core Team, där du arbetar med att driva och implementera observability-lösningar för våra plattformar. Du kommer att ha ett stort ansvar för att utveckla strategier för loggning, monitorering och automatisering i våra Azure-miljöer. Din roll är viktig för att vi ska kunna identifiera potentiella problem i tid, säkerställa hög tillgänglighet och förhindra driftstörningar.
Denna rekryteringsprocess innehåller bakgrundskontroll som sammanställer tidigare offentligt brottsregister och ekonomisk skuldupplysning. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast - vid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Elida Rhodin.
2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt.
2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.
