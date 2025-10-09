Objektspecialist med fokus på fakturering
2025-10-09
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Kretslopp och vatten har en bred och samhällskritisk verksamhet med ansvar för att leverera dricksvatten, ta hand om avloppsvattnet och samla in hushållsavfall för göteborgarna. Verksamheten finansieras till största delen med taxor. Vi erbjuder en varierande tjänst där du får möjlighet att kombinera verksamhetsutveckling med operativt arbete.
Vi söker nu en person för rollen som objektspecialist med fokus på förvaltning av system inom objektet Kund, som omfattar bland annat verksamhetssystem för hantering av kunduppgifter, faktureringsunderlag och ärendehantering. Du kommer tillhöra kundobjektets förvaltningsgrupp och ditt fokus kommer vara faktureringsprocessen.
Som objektspecialist arbetar du med felhantering, stöd till användare, hantering av releaser och förändringar samt systemadminstration.
Du kommer också ha en roll att genomföra fakturakörning i försystemet två gånger i månaden. Med din djupa kunskap om verksamhetssystemet tillsammans med den operativa erfarenheten av att arbeta med fakturering kommer du också arbeta nära enhetens processledare för Ta betalt-processen. Tillsammans arbetar ni för att utveckla och effektivisera våra arbetssätt.
Du blir en del av avdelningen Kundnära tjänster, enhet Försäljning och utveckling. På enheten kommer du att arbeta nära tillsammans med objektledaren men även med kundansvariga, verksamhetscontroller och verksamhetsutvecklare. Din befattning kommer vara verksamhetsutvecklare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning i ekonomi alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
• Erfarenhet av systemförvaltning
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av BFUS
• Erfarenhet av försäljning hos någon infrastrukturleverantör såsom VA, el, gas eller fjärrvärme.
Som person är du analytiskm ansvarsfull, samarbetsinriktad och självständig. Det innebär att på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du har mod och förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag utan att vara beroende av andra.
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
