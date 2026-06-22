Objektspecialist
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Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Är du en strukturerad och nyfiken person som vill vara med och bidra till den fortsatta digitaliseringen inom vården? Då kan du vara den vi söker till rollen som objektspecialist för vårdsystemet COSMIC.
Vår verksamhet
Enheten elektronisk patientjournal (EPJ) består av ca 40 kollegor med hög kompetens och ett stort engagemang. Vi sitter i ljusa, fräscha lokaler på Akademiska sjukhusets område i Uppsala. Vi har nu tre medarbetare som kommer gå i pension och vi söker deras ersättare. Vi är en trygg och stabil arbetsgivare som ser ett värde i att vårt arbete bidrar till samhällsnytta och hållbarhet. Varmt välkommen till oss!
Ditt uppdrag
Som objektspecialist arbetar du med att förvalta och säkerställa driftstabilitet och funktionalitet i Region Uppsalas huvudsakliga journalsystem COSMIC. Du erbjuds en varierande roll där den ena dagen aldrig är den andra lik. Du får stort eget ansvar och planerar din arbetsvardag självständigt, samtidigt som du arbetar tätt tillsammans med kompetenta kollegor.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat ärendehantering, felsökning, testning och konfiguration av systemet. Du har ett intresse av att sätta dig in i hur system fungerar och på vilka sätt ett systems funktioner bäst kan användas för att möta de behov och krav som finns.
Du har många kontaktytor, såväl internt som externt, och kommer att ingå i vidareutvecklingsprojekt, referensgrupper och nätverk. COSMIC genomgår ständigt funktionella förändringar och det är därför av vikt att du är flexibel, har lätt för att anamma nya arbetssätt och är en god ambassadör för dessa gentemot våra användare i region och kommun. Dagsupport och beredskap i hemmet kommer att ingå i tjänsten.
De tre tjänsterna som ska tillsättas har olika inriktningar. Ange i din ansökan vilken av tjänsterna du är intresserad av.
Två objektspecialister med inriktning vårddokumentation
I dessa tjänster ingår att arbeta med de delar i COSMIC som stödjer vårddokumentation. Du arbetar exempelvis med journalfunktionalitet, patientöversikt, analysyta, dikteringsfunktionalitet och uppmärksamhetssignalen.
En objektspecialist med inriktning patientadministration samt beställning och svar
I denna tjänst ingår att arbeta med de delar i COSMIC som stödjer patientadministration. Du arbetar exempelvis med resursplaneringsfunktionalitet, självbetjäningsterminaler, kallelser och e-tjänster. Du arbetar även med funktionaliteter kopplade till provbundna beställningar och svar samt röntgen i COSMIC.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Till samtliga tjänster söker vi dig som har en utbildning inom vård- och omsorgsområdet. Du har också erfarenhet från hälso- och sjukvården eller av journalsystemet COSMIC, antingen som användare eller systemadministratör. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är också ett krav för tjänsten.
Din kompetens
Som person är du självgående och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du har god förmåga att samarbeta. I rollen har du många kontaktytor och du är bekväm med att kommunicera med såväl vårdverksamheter som leverantörer. Vidare är du noggrann och van att skapa struktur, planera och prioritera ditt arbete. Du har ett logiskt tänk och god förmåga att se helheter och sammanhang. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Tillträde november-december 2026. Vi är flexibla och diskuterar gärna en tidpunkt som passar dig, förutsatt att du kan vara på plats innan årsskiftet. Vi tillämpar flexibelt arbetssätt vilket innebär att du har möjlighet att arbeta hemifrån del av din arbetstid och vi har också ett generöst flextidsavtal. Dagsupport och beredskap i hemmet kommer ingå i tjänsten.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Maria Storbjörk, gruppchef, telefon 018-611-90-24 tillgänglig v. 26–27
Erika Limander, gruppchef, telefon 018-611-97-18 tillgänglig v.29–30
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer kommer att hållas i augusti v.34–35
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK35/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9971715