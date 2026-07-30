Nytt jobb i höst?
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sandviken
2026-07-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Sandviken
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eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Bli en del av vår fina grupp av assistenter som jobbar hos en man i centrala Sandviken.
Vi på Alma assistans söker nu en person som kan jobba 1-2 fasta pass och även vara tillgänglig vid behov.
(Schemat ska göras om så exakt tjänstgöring är osäkert i dagsläget. )
Arbetet innebär förutom sedvanliga arbetsuppgifter så som hjälp med mat, hygien och städ även att följa med på olika aktiviteter.
Det är schemalagda pass både dag, kväll och natt (vaken) alla dagar i veckan.
Vi tror att du är en varm, närvarande och flexibel person som ser det här jobbet som något mer än bara ett jobb. Du gillar att arbeta med människor, är engagerad, spontan och lyhörd. Du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och behov.
Känner du att detta passar dig? Tveka inte att ta kontakt med oss direkt, eller skicka in ett personligt brev och CV via länken nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Kollektivavtal
Friskvård Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
753 23 UPPSALA Kontakt
Kontakt
Anna Henriksson anna.henriksson@friab.se 0720503298 Jobbnummer
10016491