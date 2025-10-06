Nyfiken förskollärare
2025-10-06
Är du förskollärare som vill arbeta utvecklingsinriktat med barnens lärande i fokus? Vill du vara med och bidra till att göra förskolans dagar fantastiska?
Då kan du vara den vi söker!
Nu söker vi en förskollärare till förskolan Sågmyra som är en del av förskoleområdet Grycksbo/Sågmyra.
Förskolan Sågmyra består av tre avdelningar: Barret, Stacken och Myran. Vår förskola är en del av den nyligen renoverade Sågmyraskolan och våra lokaler är rymliga och ljusa.
Skog och ängar omger oss och sjöarna Gopen och Årbosjön knyts samman av fina vattendrag i Sågmyra tätort. Vi har nära till skogen och den är självklar för oss att vistas i ofta, Timran kallas en speciell plats som nyttjas av både oss och skolan. I perioder använder vi skolans gymnastiksal där vi har olika aktiviteter.
Sågmyra ligger cirka tre mil nordväst om Falun, mellan Bjursås och Leksand. Det är ungefär lika långt till Falun, Leksand, Rättvik och Borlänge härifrån.
På våra förskolor har du som pedagog inflytande över din arbetsmiljö där vi arbetar med att förbättra, utmana och påverka så att alla trivs. Vi vill att alla som kommer in på förskolan ska ges möjlighet att växa, känna sig trygg och utvecklas som individ, både vuxen som barn. Det viktigaste för oss är att barn och vuxna trivs och känner glädje här på förskolan. Möten mellan människor där vi förstår varandra är grunden till allt lärande och utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare har du förskolläraransvar och du är en del av arbetslaget där ni tillsammans utformar inspirerande miljöer för barns utveckling och lärande. Du kommer vara en del av Falu förskola där vi har ett bra utvecklat systematiskt kvalitetsarbete för att synliggöra barns utveckling och lärande. Vi arbetar strukturerat med UNIKUM som är en del av Falu Förskolas systematiska kvalitetsarbete och erbjuder våra pedagoger fem studiedagar/år för planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Som förskollärare hos oss har du egen reflektions tid som ligger utanför din arbetstid i barngrupp samt reflektions tid som ligger dagtid tillsammans med arbetslaget.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är utbildad förskollärare/lärare mot yngre åldrar
• FörskollärarlegitimationDina personliga egenskaper
Som person ser vi dig som en nyfiken pedagog som har god samarbetsförmåga och som gillar att arbeta i team. Du är driven, gillar utmaningar och har uppdragsfokus. Du är lösningsfokuserad i ditt arbete och ser möjligheter i de utmaningar du ställs inför.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av förskolläraryrket
• ICDP utbildning
• VFU handledarutbildning
• Erfarenhet eller kunskap av att arbeta med att utveckla lärmiljöer som ger barnen intressanta utmaningar
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning på heltid med möjlighet till deltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då det kommer efterfrågas om du blir aktuell för tjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
) Ersättning
