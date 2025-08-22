Nyexaminerad? Drömjobbet är här!
2025-08-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resursgruppen Revision & Rådgivning AB i Malmö
Aktuell tjänst: Revisorsassistent som vill växa - både som människa och yrkesperson - i ett team där vi gör jobbet tillsammans.
Är det en dröm att jobba hemma i tre dagar i veckan? Det tror inte vi på.
Hos oss händer det viktiga när vi är här. När vi kan skoja med varandra, bolla en tanke direkt, få en snabb insikt från en kollega eller byta perspektiv över en kopp kaffe. Det är så vi skapar värdefulla leveranser som våra kunder litar på. Det är så vi utvecklas.
Vi har legat i framkant inom digitalisering, papperslös hantering och automatisering i över 25 år. Men vi vet också att även den bästa tekniken behöver det mänskliga mötet för att verkligen skapa värde.
I en tid där besluten måste tas snabbare och smartare behöver vi varandra mer än någonsin. Känn efter. Tror du på samma sak, tror vi på dig. Då finns drömjobbet här.
Börja din resa med oss. Sök jobbet som revisorsassistent!
Jag heter Bengt. En gång i tiden var jag själv en ung nyexaminerad ekonom med en vision om att digitalisera redovisningsbranschen. 1980 startade jag den här byrån och har fått vara med om en utvecklingsresa jag knappt kunde drömma om. För några år sedan sålde vi hela redovisningsverksamheten och idag är Resursgruppen en renodlad revisions- och rådgivningsbyrå - på en ny spännande resa. Hoppas du vill vara med!
Som revisorsassistent hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med lång erfarenhet och hög analytisk nivå. Vi är ett litet team med små och stora kunder - en bra bredd, vill jag understryka. Därför får du insyn i hela revisionsprocessen, arbeta nära erfarna revisorer och utveckla din kompetens snabbt.
Jag ser fram emot att få läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
