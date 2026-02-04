Nyckelroll i driften - Teamledare
Northclean Facility Services AB ingår i Northclean-gruppen, vars mål är att bygga Nordens främsta företagsgrupp inom branschen genom att förvärva och utveckla de mest väletablerade och framgångsrika bolagen från norr till söder.
Vi värdesätter att ha nära till beslut och att ha stort fokus på närhet till kunden och våra medarbetare. Hos oss är alla jobb lika viktiga och vi står stadigt i vår ambition att städa och putsa fönster bäst.
Våra värdeord; ansvar, engagemang och omtanke vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi vet att om vi trivs bra på jobbet så gör vi även ett bättre jobb!Vi söker nu en Teamledare till våra verksamheter i Örebro län. I denna roll arbetar du nära Driftchefen och har en central funktion i den dagliga driften.
Du är en förebild i teamet och bidrar till struktur, kvalitet och god arbetsmiljö.
Som Teamledare har du ett operativt ledaransvar och fungerar som länken mellan Driftchef, medarbetare och kund. Rollen kräver flexibilitet, ansvarstagande och förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.
Bland dina huvudarbetsuppgifter hör bland annat att:
• leda Servicemedarbetarna (lokalvårdarna) i deras arbete
• introducera nya medarbetare
• utföra kvalitetskontroller och andra praktiska moment
• ha daglig kontakt med kund
• utföra städarbeten när så krävs
• schemaläggning och ringa in vikarier vid behov
• leverera och beställa material
• vikariera för Driftchefen, vid behov
Tjänsten är på heltid.
Om dig
Hos oss är personligheten och viljan att lära sig det viktigaste. Vi ser även att du har:
• tidigare erfarenhet av branschen
• dokumenterad erfarenhet av att instruera/arbetsleda
• vana av att arbeta administrativt
• B-körkort
• Insta 800 Nivå 3
• en SRY/PRYL-utbildning eller likvärdig
Vad kan vi erbjuda dig?
Vad kan vi erbjuda dig? Vi är ett multikulturellt företag där människor och service står i centrum. Vi har en god sammanhållning och hanterar framgångar och motgångar tillsammans.
Som anställd hos Northclean finns goda utvecklingsmöjligheter för rätt person. Samtliga anställda erbjuds friskvårdsbidrag, olika personalrabatter och utbildning.
