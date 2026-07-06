Norsktalande kundservice i Umeå
Barona Professionals AB / Kundservicejobb / Umeå Visa alla kundservicejobb i Umeå
2026-07-06
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Norsktalande kundservicemedarbetare – Umeå
Gillar du att hjälpa människor, ta ansvar och arbeta i ett högt tempo? Lockas du av variation och möjligheten att arbeta med olika typer av kunder och branscher? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig. Vi söker nu en norsktalande kundservicemedarbetare till ett spännande uppdrag i Umeå, där din språkkunskap blir en viktig del av att skapa en förstklassig kundupplevelse. Här får du arbeta med flera välkända aktörer inom olika branscher, bland annat inom försäkring och telekom, i en roll där service, problemlösning och affärstänk går hand i hand.
Om rollen
Du blir en central del av kundserviceteamet och har daglig kontakt med kunder via telefon och mejl. Du arbetar främst med inkommande ärenden, till exempel kundfrågor, försäkringsärenden och administrativa uppgifter. Arbetet präglas av variation. Du hanterar flera olika uppdrag parallellt och arbetar mot olika typer av kunder, vilket gör rollen både utvecklande och dynamisk. Du blir en del av ett team med stark sammanhållning, där kollegor stöttar varandra och bidrar till en positiv arbetsmiljö med högt engagemang och fokus på kvalitet.Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
• Identifiera och lösa kunders ärenden snabbt och professionellt
• Hantera och uppdatera kundregister
• Ta hand om reklamationer, fakturor och order
• Arbeta strukturerat med administrativa uppgifter
• Underhålla prislistor
• Arbeta proaktivt med merförsäljning
Vi tror att du:
• Har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt är flytande i norska
• Har ett starkt servicefokus och trivs med kundkontakt
• Gillar variation och kan växla mellan olika uppgifter och branscher
• Är noggrann, lösningsorienterad och självgående
• Har hög arbetsmoral och ett flexibelt arbetssätt
• Har lätt för att lära dig nya system
• Är bosatt i Umeå med omnejd och har möjlighet att arbeta från kontoret vid behov
Tidigare erfarenhet inom service eller försäljning är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
• Omfattning: Heltid, med möjlighet till deltid (50–100 %), måndag–fredag
• Månadslön: 24 923 kr + språktillägg på 2 400 kr för norska språkkunskaper
• Betald introduktion och gedigen utbildning
• Löpande coachning och stöd i din utveckling
• Kollektivavtal och goda anställningsvillkor
• Möjlighet till hybridarbete efter introduktion
• En trygg anställning med tydliga villkor och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till tillsvidareanställning på sikt
Du blir anställd av Barona och uppdraget startar så snart rekryteringsprocessen är klar. Initialt löper uppdraget i 6 månader med goda chanser till förlängning och övergång till kund.
Praktisk information
Placering: Umeå (hybrid, med viss regelbunden närvaro på kontoret)
Start: Så snart som möjligt
Intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs ett språktest i svenska och norska.
Vid frågor, kontakta:
Emma Hjorth – emma.hjorth@barona.se
(mailto:emma.hjorth@barona.se
)
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige finns vi i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund och levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Sedan starten i Finland 1999 bygger vår framgång på ett starkt kundfokus och ett nytänkande kring tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering ligger vi i framkant inom modern rekrytering.
Läs mer här: https://barona.se/om-barona/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barona Professionals AB
(org.nr 556998-2167)
903 26 UMEÅ Kontakt
Recruitment Specialist & Consulting Manager
Emma Hjorth emma.hjorth@barona.se +46761126460 Jobbnummer
9993265