Norsktalande Customer Support Agent till ljudboksplattform!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
För dig som motiveras av att ge utmärkt service och som är flytande i norska finns nu möjligheten att ta dig an tjänsten som agent i vår kunds supportteam. Detta är ett perfekt extrajobb för dig som studerar då du kan arbeta hemifrån utifrån ett flexibelt schema. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som norsktalande kundsupportmedarbetare kommer du att vara vår klients röst mot norska kunder, hantera inkommande ärenden via telefon, e-post och chatt. Du kommer att guida kunder genom lösningar och säkerställa en positiv upplevelse, i nära samarbete med ditt team.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter, en stödjande teamkultur och möjlighet att bidra direkt till kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter
I dagsläget består vår kunds supportteam av en blandning av tysk-, svensk-, polsk-, dansk-, spansk- och finsktalande supportagenter som tillsammans arbetar för att ge så god service som möjligt till deras användare.
Vår kund växer och behöver utöka den norska delen av supportteamet. Behovet är långsiktigt och passen är förlagda främst under vardagar men även helger kan bli aktuellt. I denna tjänst kommer du arbeta 10 timmar per vecka
2 timmar tisdag-fredag & 1 timme söndag och måndag. Rollen är flexibel då du kan arbeta varifrån du vill och är således inte knuten till ett kontor.
Du erbjuds:
Som kundsupport kommer du främst att svara på norska, och engelska kunders frågor i BookBeats webbaserade supportsystem. Det kan vara frågor kring hur tjänsten fungerar, tekniska problem, kontoinställningar, försäljningsfrågor etc. Till din hjälp har du för de vanligaste frågorna färdiga mailmallar som du kan utgå från i din återkoppling till kund. Dina arbetsuppgifter är således:
• Svara på inkommande frågor rörande exempelvis innehåll, kontoinställningar och försäljning från företagets kunder via mail
• Svara på kundfrågor i BookBeats sociala kanaler
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på universitet eller högskola och har minst två år kvar av dina studier
• Har tidigare erfarenhet av kundservice eller ett administrativt arbete
• Har mycket goda kunskaper i norska, och engelska, såväl i tal som i skrift, då all kommunikation externt kommer att ske i samtliga språk
• Har möjlighet att jobba 2 timmar tisdag-fredag & 1 timme söndag och måndag.
Det är meriterande om du:
• Har kunskaper i polska, tyska, finska, danska, spanska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Som person är du litteraturintresserad och duktig på att uttrycka dig skriftligt. Du är nyfiken på att lära dig hur saker fungerar samt har en god känsla för kundservice och kundbemötande. Då arbetet är självständigt krävs det också att du har en god problemlösningsförmåga och vågar ta egna initiativ.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Detta är ett deltidsjobb.
Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9488976