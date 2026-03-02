NG Nordic söker Processoperatör till vikariat
Processoperatör sökes till vikariat
NG Nordic är en ledande nordisk leverantör av cirkulära lösningar och miljötjänster. Genom att omvandla avfall till värdefulla resurser och ta bort farliga ämnen från kretsloppet undviker vi utsläpp, skyddar naturliga ekosystem och ökar tillgången till cirkulära material. NG Nordic är en viktig del av den nordiska industriella infrastrukturen och genererar 1,3 miljarder euro i intäkter med ett team på cirka 3 400 anställda och 90 anläggningar.
Introduktion
Vill du skaffa värdefull erfarenhet inom process- och driftarbete? NG Nordic söker nu en engagerad processoperatör för ett vikariat till driften i Kumla. Tjänsten tillsätts 2026-05-01 och löper till och med 2027-06-30. Hos oss arbetar du i en teknisk och säkerhetsfokuserad miljö där du blir en viktig del av skiftlaget och bidrar till en stabil och hållbar drift.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen deltar du i driften av våra förbränningsanläggningar, vilket innebär övervakning och underhåll av anläggningarna samt tillhörande kringutrustning. Arbetet bedrivs på kontinuerligt 5-skift. Du ingår i ett av våra ordinarie skiftlag och arbetar nära kollegor inom drift och underhåll.
Dina yrkeskvalifikationer
Vi ser gärna att du har/är:
• Intresse för teknik och vilja att utvecklas tillsammans med ett engagerat skiftlag
• Drift- eller processteknisk utbildning på gymnasienivå eller pågående teknisk utbildning
• Erfarenhet av kemiska processanläggningar eller processdatorsystem (meriterande)
• Minst 18 år samt körkort och tillgång till bil
• Noggrann, flexibel och säkerhetsmedveten
• God samarbetsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift
Varför NG Nordic
Vi formar framtiden genom att bana väg för cirkularitet. På NG Nordic är vi en del av en gemenskap med stark ambition och ett tydligt syfte - att göra en varaktig skillnad för samhället och framtiden.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat skiftlag där säkerhet, samarbete och lärande står i centrum. Du får en ordentlig introduktion och stöd i det dagliga arbetet, vilket ger dig värdefull praktisk erfarenhet inom drift och process.
Övrig information
Anställningsform: Vikariat
Period: 2026-05-01 - 2027-06-30
Arbetstider: 5-skift (dag, eftermiddag/kväll, natt, helg)
Arbetsplats: Norrtorp 112, Kumla
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi har samverkan med flera fackliga organisationer. Vid frågor kring villkor eller fackliga frågor kontakta vår växel på telefonnummer: 019-30 51 00 där du vidare kan kontakta ditt fackliga ombud eller respektive organisation (Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, IF Metall).
Vi vill att vår rekrytering ska vara rättvis och inkluderande. Därför ber vi inte om bilder eller långa ansökningsbrev. I stället använder vi frågor i ansökningsprocessen som gör det lättare att jämföra kandidater och säkerställa rättvisa. Vi ber om könsuppgift för att kunna främja en god könsbalans i vår rekryteringsprocess. Ersättning
