Neurologavdelning 85D söker undersköterska
2025-12-15
Verksamhetsområde neuro
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Är du undersköterska som är intresserad av högspecialiserad neurologisk vård? Vill du arbeta på en avdelning med både akutintag och planerade inläggningar, utredningar och behandlingar? Då är 85D arbetsplatsen för dig!
På neuroavdelning 85D vårdas patienter med en stor variation av neurologiska diagnoser. Vi har flertalet specialiserade team inom särskilda neurologiska diagnoser som exempelvis epilepsi, motorneuronsjukdomar, parkinsons sjukdom och DBS (deep brain stimulation). Avdelningen har 12 vårdplatser. Under veckorna har vi två salar där vi bedriver dygnet runt EEG-övervakning hos patienter som utreds för eller har bekräftad epilepsi. Stor del av vår planerade vård är regionpatienter från andra delar av Sverige.
Vi använder oss av digitala pekskärmar där vi arbetar med verktyget DiViS, som ger oss möjlighet att visualisera aktuell beläggning, samordna och prioritera resurser och aktiviteter samt även underlättar kommunikationen i teamet. Stor del av vår planerade vård är regionpatienter från andra delar av Sverige.
Ditt uppdrag
Vi arbetar multidisciplinärt och har nära samarbete med läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kurator samt dietister och logopeder. Undersköterskor och sjuksköterskor arbetar i team där undersköterskor ansvarar för den basala omvårdnaden och sjuksköterskor ansvarar du för den specifika omvårdnaden. Att vara undersköterska hos oss är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Just nu händer mycket inom vårt område och här blir du en del av en verksamhet som bygger för framtiden - där ditt engagemang och dina idéer är viktiga för oss!
Du är utbildad undersköterska.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus, är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är en positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med vilja att lära dig nya saker, bra samarbetsförmåga och flexibilitet så kommer du att trivas hos oss. Eftersom vi är en avdelning i utveckling söker vi dig med ett driv framåt både personligt och för verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna kommer framför allt vara dag och kväll men även en del nattpass kan förekomma.
Inom verksamhetsområdet vill vi satsa på kompetensutveckling hos våra medarbetare och vi erbjuder dig därför kontinuerliga utbildningsdagar och veckovisa föreläsningar. Vi har även en baskurs i neurosjukvård på sex heldagar per termin. Målsättningen är att all personal på avdelningen ska erbjudas att gå kursen efter ungefär 1 år. Nyexaminerade undersköterskor erbjuds en yrkesintroduktion - GRUNDUS.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tf avdelningschef Carina Godberg, 018-617 17 12
Biträdande avdelningschef Lisa Rask, 018-617 19 98
Biträdande avdelningschef My Pettersson 018 - 617 31 61
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning sker löpande, vänta inte med att skicka in din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
