Slöjdlärare, trä och metall åk 3-5 - Bälinge och Jumkils skola
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Uppsala Visa alla grundskollärarjobb i Uppsala
2026-06-08
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vi söker en slöjdlärare i trä- och metall för årskurs 3-5. Hos oss får du vara med och bidra till skolans utveckling i en verksamhet med god sammanhållning. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Bälinge skola är en F-5 skola med cirka 370 elever och 45 personal. Skolan ligger centralt i Bälinge nära bussar och samhället.
Här kan du läsa mer om Bälinge skola.
Jumkils skola är en nybyggd F-5 skola med cirka 104 elever fördelade på 6 klasser. Skolan har en attraktiv skolmiljö, både i skolans lokaler och på skolgård och omgivande naturområden. På skolan finns ett fritidshem för årskurserna F-5.
Här kan du läsa mer om Jumkils skola.
Vi arbetar på båda skolorna mycket med det förebyggande arbetet och Bälinge är en IBIS skola medan Jumkils skola arbetar mycket med sin värdegrund. Båda skolorna har trivselledare som initierar lekar tillsammans med andra elever på rasterna. Trivselprogrammet förespråkar lek och rörelse under rasterna genom strukturerade lekar som leds av elever under medverkan av vuxna. Bälinge och Jumkils skola arbetar också med det kooperativa lärandet som är en pedagogisk metod som vi använder i klassrummen. Jumkils och Bälinge skola har en gemensam skolledning och elevhälsoteam. Det finns ett välutvecklat samarbete mellan skolorna.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som slöjdlärare med inriktning trä- och metallslöjd.
I ditt uppdrag kommer du att undervisa i trä-och metall årskurs 3-5. Undervisning i ytterligare ämnen kan tillkomma beroende på behörighet. Du ansvarar för att planera, följa upp och utvärdera din undervisning tillsammans med elever och kollegor. Du kommer att vara delaktig i att utveckla skolans verksamhet i samarbete med övrig personal.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i slöjd årskurs 3-6. Har du behörighet att undervisa i ytterligare ämnen ses det som meriterande.
Med din pedagogiska insikt anpassar du undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och lärstilar. Du förklarar moment på ett konkret och inspirerande sätt och hjälper eleverna att utveckla både sina praktiska färdigheter och sin förståelse för slöjdämnet. Du skapar goda relationer med elever och bygger ett tryggt och inkluderande klassrum där alla känner sig sedda. Dessutom kommunicerar du på ett tydligt och strukturerat sätt, så att eleverna förstår instruktioner, mål och förväntningar i undervisningen. Du säkerställer att ditt budskap når fram och följer upp så att varje elev får rätt stöd i sitt lärande.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna-Kari Palm, rektor, 018-726 09 61.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna-Kari Palm 018-726 09 61 Jobbnummer
9952777