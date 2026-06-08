Projektassistent i Biokemi & Strukturbiologi
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2026-06-08
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Ämnesbeskrivning
Centrum för molekylär proteinvetenskap (CMPS), Kemiska institutionen, samlar forskare verksamma inom biokemi, molekylär biofysik, strukturbiologi samt fysikalisk och teoretisk kemi. Forskningen omfattar experimentella och teoretiska studier av biologiskt material. Vi behandlar molekylära frågor i biologiska system och studerar biologiska och designade proteiner med hjälp av en kombination av klassiska och avancerade tekniker inklusive optisk och NMR-spektroskopi, ytplasmonresonans, ljus- och röntgenspridning, kryoelektron- och fluorescensmikroskopi och röntgenkristallografi. De experimentella och teoretiska metoder som används har ofta sitt ursprung i fysiken. Betydande arbete ägnas åt proteiners självorganisering och samaggregering och interaktioner med andra biomolekyler. Du kommer att ingå i Sara Linses forskargrupp vid CMPS. Forskargruppen bedriver främst forskning om peptider och proteiner som är kopplade till sjukdomar orsakade av att peptiden eller proteinet aggregerar och formar fibriller. Karaktärisering av systemen utförs både i rena och komplexa prover. Arbetet är fokuserat på utvecklingen av en universell cryo-Cage för strukturell analys av annars svåråtkomliga proteiner baserat på EF-hand-komplementering.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som projektassistent ingår främst att assistera och bedriva forskning. Projektet har två delar: i) utveckling av en universell cryo-Cage för strukturbestämning av proteinier som annars är för små för cryo-EM, samt ii) chaperoners verkan på amyloidbildning. Del i) fokuserar initialt på utveckling av cryo-Cages på molekylär nivå, inklusive proteindesign, uttryck, rening och validering av bildade Cages med hjälp av mikrofluidisk diffusionsbestämning, DLS, massfotometri och kryo-TEM-avbildning. När en funktionell design är nådd kommer arbetet att fokuseras på strukturbestämning med hjälp av kryo-EM av ett testprotein med känd struktur, följt av ett protein med delvis känd struktur och slutligen några proteiner med helt okänd struktur. Del ii) fokuserar på chaperonet DNAJB6b och dess inverkan på olika amyloidproteiners aggregeringsmekanism. Arbetet kommer också att inkludera produktion och upprening av mutanta varianter av DNAJB6b författande av manuskript samt handledning av studenter på alla nivåer.Kvalifikationer
Mastersexamen i kemi, eller utländsk examen som bedöms motsvara mastersexamen i kemi.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om proteinuttryck och utveckling av tag-fria reningsmetoder för att nå ultra-hög homogenitet, särskilt avseende cryo-cage-subenheter, tau, α-synuklein, amyloid β peptid och DNAJB6b.
Dokumenterad erfarenhet av och kunskap om spektroskopiska experiment för att karaktärisera och följa proteiners självassociation till diskreta och linjära aggregat samt inverkan av chaperoner och antikroppar.
Praktisk erfarenhet av mätning av proteiners storleksfördelning.
Dokumenterad erfarenhet av att karaktärisera proteinstrukturer och stabilitet.
Dokumenterad erfarenhet av att karaktärisera proteiners massa och identitet med masspektrometri.
Erfarenhet av och förmåga att designa och utföra experiment för att utvärdera proteiners självorganisering. Praktisk erfarenhet av fluoroformärkning av proteiner.
Dokumenterad erfarenhet av lab management, inklusive apparatansvar och handledning på biokemiskt/biofysikaliskt laboratorium av studenter på alla nivåer.
Dokumenterad erfarenhet av Pythonprogrammering för dataanalys.
Övriga meriter:
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
God förmåga att utveckla och genomföra biofysikaliskt laboratoriearbete av utmärkt kvalitet.
Pedagogisk förmåga.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer även att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet, samt hur sökandens erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker det administrativa arbetet inom enheten/avdelningen, samt bidrar till dess framtida utveckling.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning med startdatum 2026-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 100%.
Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan skall även innehålla CV, Kontaktuppgifter till minst två referenser, Kopia av examensbevis för masterexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom astronomi, biologi fysik, geovetenskap, kemi, matematik, medicinsk strålningsfysik, miljövetenskap och naturgeografi. Verksamheten bedrivs inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 900 studenter, 330 forskarstuderande och 730 anställda.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
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