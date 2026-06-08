Skadetekniker till Brandt Lastvagnar i Uddevalla
Brandt Personbilar AB / Maskinreparatörsjobb / Uddevalla Visa alla maskinreparatörsjobb i Uddevalla
2026-06-08
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, Trollhättan
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, Munkedal
, Vänersborg
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eller i hela Sverige
Är du en driven Skadetekniker med erfarenhet av tunga fordon som trivs med ett varierande arbete och värdesätter god arbetsmiljö? Då kan du vara den Skadetekniker vi nu söker till Brandt Lastvagnar.
Om tjänstenI arbetet som skadetekniker på Brandt får du möjligheten att arbeta med den senaste tekniken, moderna verktyg och det mest avancerade inom tunga fordon. Det är ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter.
En vanlig arbetsdag består av skiftande arbeten med olika arbetsuppgifter såsom att vi arbetar från A till Ö med demontering, montering av detaljer, hyttbyte, strukturskador, riktning av ramar och reparationer samt påbyggnader.
Vem är du?Vi tror att du har ett stort intresse för fordon och teknik, med ett litet extra intresse för skador. Då vi ska ge våra kunder bästa tänkbara service är det viktigt att du känner ansvarstagande, har kvalitetsfokus och engagemang för dina uppgifter, vi vill ha supernöjda kunder!
Som person är du är noggrann, tar initiativ och är flexibel genom att snabbt kunna ställa om och anpassa dig efter förändringar. Du har ett positivt synsätt och lätt för att samarbeta.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Du har
Gymnasiekompetens, gärna skadeteknisk utbildning inom tunga fordon.
B-körkort
Erfarenhet av skadereparationer i plåt, riktning och plast
Erfarenhet av svetsning, hydraulik och el
Meriterande
C-körkort
Certifikat för AC och färdskrivare
VillkorTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Intervjuer sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vilka är vi?Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande – strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuderPå Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166), https://www.brandtbil.se/jobba-hos-oss/
Schillers väg 3 (visa karta
)
451 55 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Brandt Lastvagnar AB Kontakt
Mats Andersson 0522-506119 Jobbnummer
9952766