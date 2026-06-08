Post doc i Automation med inriktning mot flexibel automation
Högskolan Väst, Avdelning för industriautomation / Högskolejobb / Trollhättan Visa alla högskolejobb i Trollhättan
2026-06-08
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Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
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Högskolan Väst söker post doc i Flexibel Automation
Forskningen inom forskningsmiljön industriell automation fokuserar på smart och människocentrerad automation med särskild inriktning mot flexibilitet, bland annat genom användning av multiagentsystem (MAS) och Plug & Produce. Målet är att utveckla en fördjupad förståelse för styrstrategier och deras påverkan på systemens flexibilitet och mänskliga interaktion. På lång sikt strävar forskningen mot att utveckla flexibla och intelligenta produktionssystem som i hög grad kan förstå mål och anpassa sig självständigt. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med svensk industri.
Utöver forskningen inom automation bedriver avdelningen undervisning inom området utbildning på flera program (Automationsingenjör på grundnivå, Robot och Automation på masternivå och AI och Automation på masternivå) samt fristående kurser och uppdragsutbildning för studenter och yrkesverksamma.
Nu söker vi en post doc som vill delta i utvecklingen av området inom flexibel automation kopplat till multiagentsystem och Plug & Produce. Kandidaten kommer att jobba i våra pågående och kommande forskningsprojekt i samverkan med svensk industri. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Utveckla och implementera metoder som kopplar automation till globala hållbarhetsmål och skapa lösningar som gagnar både industrin och miljön.
I samverkan med övriga forskare, delta i sökande av externfinansiering till forskargruppen
I samverkan med övriga forskare, delta och sprida forskningsresultat via deltagande på projektmöten, nätverksmöten, konferenser samt vetenskapliga publikationer.
Handleda och examinera studenters examensarbeten för att stödja nästa generation av ingenjörstalanger.
Bidra aktivt till utveckling av kurser och utbildningsprogram på grund-, master- och doktorandnivå.
Bidra aktivt till utvecklingen av institutionen och Högskolan Väst.
Behörighetskrav för anställningen som post doc:
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har motsvarande vetenskaplig kompetens. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst tre år innan anställningsbeslut fattas. Om det finns särskilda skäl kan en sådan examen ha avlagts tidigare. Utgångspunkten är att en anställning som post doc avser arbete på heltid. För mer information se avtal för post doc på Arbetsgivarverkets- postdoktoravtal.
För denna anställning krävs dessutom:
Doktorsexamen inom området produktionsteknik, automation eller motsvarande.
God samarbetsförmåga, både internt på Högskolan Väst och externt med andra universitet och svensk industri.
Förmåga att presentera vetenskapliga resultat och att skriva vetenskapliga publikationer
Erfarenheter av att genomföra undervisning inom området automation och robotteknik
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet att söka extern finansiering av olika finansiärer
Dokumenterad erfarenhet inom området flexibel produktion och multiagentsystem
Erfarenhet av att handleda studenter på grund och avancerad nivå inom området automation och robotteknikÖvrig information
En anställning som post doc är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd får en postdoktor anställas tills vidare, dock längst under en tid om minst två och högst tre år. Om det finns särskilda skäl kan anställningen förlängas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/111 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-06-26.
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Väst
(org.nr 202100-4052), https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/
Gustava Melins gata 2 (visa karta
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461 86 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Högskolan Väst, Avdelning för industriautomation Kontakt
Avdelningschef
Mikael Ericsson mikael.ericsson@hv.se 0520-223318 Jobbnummer
9952769