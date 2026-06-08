Hotellchef & Assisterande Hotellchef
Ästad Vingård AB / Receptionistjobb / Varberg Visa alla receptionistjobb i Varberg
2026-06-08
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Ta nästa steg i hotellkarriären. Sök tjänsten som vår nya hotellchef, där du kombinerar ett stort mat- och dryckesintresse med operativ närvaro och coaching samt maximal fokus på gästupplevelse.
Rollen som assisterande hotellchef är en helt ny roll med målet att kombinera aktivt ledarskap med avlastande funktioner.
OM TJÄNSTERNA
Som hotellchef/assisterande hotellchef blir du den centrala kraften i hotellets dagliga verksamhet och en nyckelperson i den långsiktiga utvecklingen av gästupplevelsen. Rollerna ansvarar för att väva samman flera avdelningar till en helhet där service, kvalitet och gästupplevelse står i centrum.
Administrativt arbete, med t.ex. schemaansvar, ingår ej i dessa tjänster. Du kommer arbeta operativ och närvarande. Du finns ofta på plats bland gäster och personal, ser detaljerna som gör skillnad och coachar andra att alltid sikta högre. Du arbetar både strategiskt och praktiskt, med fokus på att skapa minnesvärda upplevelser för varje gäst, i enlighet med företagets visioner och mål.
I tjänsten ingår schemalagt arbete på kvällar och helger.
ANSVARSOMRÅDEN
✓ Säkerställa att gästens helhetsupplevelse håller högsta nivå, mätbart via gästnöjdhet och återkommande besök.
✓ Driva intäktsökning per gäst genom aktiv försäljning, rutiner och genuint värdskap.
✓ Upprätthålla och följa upp arbetsrutiner.
✓ Leda och motivera teamen mot gemensamma mål.
✓ Skapa en positiv arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och stolthet.
✓ Vara ett föredöme i ledarskapet: synlig, engagerad och professionell i alla lägen.
✓ Direkt ansvar för avdelningarna Housekeeping och Vinhus (spa, vinbar och reception).
OM DIG
Du är en ledare med stark närvaro och naturlig känsla för värdskap och service.
Vi tror att du:
✓ Har ett mycket stort intresse för mat och dryck samt uppskattar samtalet med gäster på alla nivåer, från nyfikna nybörjare till erfarna finsmakare.
✓ Har flera års erfarenhet av restaurang, hotell, service eller hospitality, gärna i ledande befattning. Restaurangerfarenhet är minst lika meriterande som receptionserfarenhet.
✓ Är trygg i att ta beslut och prioritera i en dynamisk miljö.
✓ Har ett coachande och inspirerande ledarskap som bygger tillit och utveckling.
✓ Förstår hur man skapar både ekonomiskt resultat och gästlojalitet.
✓ Är strukturerad, analytisk och van vid att arbeta med uppföljning, statistik och system.
FAKTA
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidare (6 mån. provanställning från start)
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Ästad, Tvååker
Under stora delar av året går det ingen lokaltrafik till Ästad. B-körkort och tillgång till bil är därför ett krav.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund. För anställning krävs dock att du har giltig rätt att arbeta i Sverige. I samband med rekrytering kommer vi kontrollera detta genom att be dig visa handling som styrker din rätt att arbeta i landet.
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen produktion, främst av druvan Solarismed fokus på mousserande vin. På gården finns 82 hotellrum, Sinnenas Spa inspirerat av de omgivande bokskogarna i Åkulla naturreservat, samt Restaurang ÄNG – belönad med en stjärna i Guide Michelin.
Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen, strax utanför Varberg. Under de kommande åren planeras dessutom ett nytt systerhotell utanför Malmö.
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Sök tjänsterna genom att fylla i formuläret via länken!
Frågor? Kontakta Malin Svensson, HR-chef, på malin@astadvingard.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10 (visa karta
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432 77 TVÅÅKER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9952772